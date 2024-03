Raw Air: Prevc gewinnt Skiflug-Quali vor Kraft - Wellinger Zehnter

Die Raw Air verlief für die DSV-Springer bislang durchwachsen. Bei der letzten Station in Vikersund steht Skifliegen auf dem Programm. Die Qualifikation gewann Peter Prevc vor dem Gesamtführenden Stefan Kraft.

Peter Prevc segelte in der Quali am weitesten. picture alliance / NTB

In der Gesamtwertung der Raw Air dürfte für die DSV-Adler nicht mehr viel gehen, vor der letzten Station in Vikersund lag Andreas Wellinger bereits über 100 Punkte hinter dem Gesamtführenden Stefan Kraft. Besonders der 28. Platz in Trondheim war ein Rückschlag für den 28-Jährigen. Es war sein schlechtestes Ergebnis seit fast einem Jahr.

Beim Skifliegen in Vikersund zeigte sich Wellinger allerdings gut erholt und segelte in der Qualifikation auf 221 Meter. Am Ende war er mit 203,6 Punkten auf Rang zehn bester Deutscher - knapp vor Pius Paschke (222,5/201,8), der Elfter wurde.

Prevc schlägt Kraft

Platz eins schnappte sich ein Skiflug-Experte. Peter Prevc, der nach diesem Winter seine Karriere beendet, landete erst bei 235,5 Metern (228,3 Punkte) und schlug damit den Gesamtführenden Stefan Kraft (233,0/224,8). Der Österreicher baute aber trotzdem seine Führung weiter aus.

Neben Wellinger und Paschke schafften auch der frühere Skiflug-Weltmeister Karl Geiger (217,0/193,8) auf Platz 14, Stephan Leyhe (213,5/187,0) als 21. und Philipp Raimund (202,0/176,3) mit Rang 30 den Sprung unter die besten 40.

Sie alle sind somit am Samstag (16.00 Uhr, LIVE! bei kicker) dabei. Als einziger DSV-Adler schied Constantin Schmid (161,5/120,8) aus.

Die Qualifikation im Ticker und alle Ergebnisse

Frauen fliegen erstmals um Weltcup-Punkte

Bevor die Männer am Samstag vom Monsterbakken in Vikersund gehen, sind die Frauen im Einsatz. Ab 10 Uhr steigt für Katharina Schmid und Co. das erste Skifliegen im Weltcup. Schon vor einem Jahr durften die Frauen mit dem Segen des Weltverbandes FIS in Vikersund fliegen, Weltcup-Punkte gab es damals aber keine.

In den Trainingsdurchgängen war die in der Raw Air bestplatzierte Deutsche (Rang vier) Achte und 13. (153,0/147,0 m), Selina Freitag (129,5/168,5 m) belegte die Positionen 14 und sieben.