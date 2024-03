Raw Air: Kraft fliegt quasi schwerelos zum Gesamtsieg im Weltcup

Der erste Versuch des Flug-Wettbewerbs der Raw Air war am Samstag dem Wind zum Opfer gefallen. Am Sonntagmorgen startete der zweite Versuch und endete mit einem überragenden Stefan Kraft als (Gesamt-Weltcup-)Sieger vor Landsmann Daniel Huber und Domen Prevc.

Überragende Vorstellung: Stefan Kraft sicherte sich in Vikdersund die große Kristallkugel. picture alliance / NTB

Der Österreicher Stefan Kraft hat mit seinem 13. Saisonsieg vorzeitig den Triumph im Gesamtweltcup der Skispringer perfekt gemacht. Der 30-Jährige gewann beim Fliegen am Monsterbakken in Vikersund mit 244,5 m nach nur einem Durchgang vor seinem Teamkollegen Stefan Huber und dem Slowenen Domen Prevc. Bester DSV-Adler war Andreas Wellinger als Sechster.

Kraft jagt Prevc

Für Kraft ist es die dritte große Kristallkugel seiner Karriere, mehr haben nur der 2019 verstorbene Finne Matti Nykänen und der Pole Adam Malysz (je 4) gesammelt. Zudem jagt der Überflieger der Saison weiter den Rekord des Slowenen Peter Prevc, der 2015/16 sogar 15 Saisonsiege geholt hatte. Den nächsten Erfolg kann Kraft schon am Nachmittag (15.30 Uhr/LIVE! bei kicker) holen.

Wellinger zeigte sich mit einem Flug auf 216,5 m gut erholt von seinem Rückschlag in Trondheim. Am Mittwoch war er auf der Großschanze nur 28. geworden - sein schlechtestes Ergebnis seit fast einem Jahr. Für ein weiteres Highlight sorgte Huber, der mit mehr Anlauf als Kraft sogar auf 247,5 m segelte und nur sechs Meter unter dem Weltrekord blieb.

Geiger weiter außer Form

Der seit Wochen formschwache Karl Geiger setzte seinen Sprung dagegen komplett in den Sand: Nur 113,0 m bedeuteten den mit Abstand kürzesten Flug des Tages, der ehemalige Skiflug-Weltmeister aus Oberstdorf belegte somit nur den 40. Platz.

Besser machten es Stephan Leyhe (Willingen/13.) und Pius Paschke (Kiefersfelden/15.), Philipp Raimund (Oberstdorf) folgte auf dem 29. Rang. Constantin Schmid (Oberaudorf) war bereits in der Qualifikation gescheitert.

Der Wettkampf war am Samstag wegen schwieriger Windverhältnisse abgesagt und auf Sonntag verschoben worden, die Entscheidung fiel wegen des engen Zeitplans in nur einem Durchgang. Ab 15.30 Uhr folgt ein weiterer Wettbewerb, in dem auch der Gesamtsieger der einwöchigen Raw-Air-Tor gekürt wird.

