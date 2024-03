Raw-Air-Auftakt: Huber gewinnt überraschend die Quali - Raimund bester DSV-Adler

Die Raw Air ist in Oslo gestartet. Bei der Skispring-Serie in Norwegen zählt auch schon die Qualifikation für die Gesamtwertung. Diese gewann der Österreicher Daniel Huber, bei den DSV-Adlern überzeugte nur Philipp Raimund.

Daniel Huber sprang in der Qualifikation in Oslo am weitesten. IMAGO/GEPA pictures

Am Freitag startete die Raw Air in Oslo. Bei der Qualifikation überraschte Daniel Huber die Konkurrenz. Der Österreicher, der zuletzt beim Skiflug-Weltcup zum ÖSV-Team gehört hatte, sprang 134,5 Meter weit und sicherte sich damit den ersten Rang vor Johann Andre Forfang (133 Meter) und Marius Lindvik (133 Meter).

Für die DSV-Adler verlief der Auftakt der zehntägigen Tour in Norwegen, bei der auch die Quali-Springen Teil der Gesamtwertung sind, durchwachsen. Philipp Raimund (129,5 Meter) sprang auf Rang fünf, hatte allerdings schon 12,1 Punkte Rückstand auf Huber. Für Andreas Wellinger reichte es gar nur zu Platz 15 (15,9 Punkte Rückstand, 128 Meter). Auch der zweimalige Raw-Air-Gesamtsieger Stefan Kraft kam noch nicht wie gewohnt zurecht. Der Österreicher landete noch hinter Wellinger auf Rang 16 (125 Meter) - punktgleich mit dem formschwachen Vorjahressieger Halvor Egner Granerud.

Nur Leyhe schafft es aus DSV-Sicht nicht in den Wettkampf

Pius Paschke (26./122 Meter), Karl Geiger (36./119 Meter) und Constantin Schmid (48./114,5 Meter) qualifizierten sich für das morgige Einzel (14.40, LIVE! bei kicker), genau wie der 51-jährige Altmeister Noriaki Kasai (47.). Stephan Leyhe verpasste dieses nach einem schwachen Sprung auf nur 111 Metern als 52. knapp.

Insgesamt stehen bei der Raw Air 16 Sprünge an zehn Tagen an. Nach dem Start in Oslo geht es am Dienstag weiter nach Trondheim. Das Finale findet dann ab dem 15. März beim Skiffliegen in Vikersund statt.

