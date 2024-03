Raw Air: Aufholjagd von Wellinger - Forfang jubelt vor heimischer Kulisse

Am Holmenkollen in Oslo läuft es für die deutschen Skispringer nicht. Andreas Wellingers Rivale aus Österreich steht dagegen zweimal auf dem Podium.

Skispringen am Holmenkollen. IMAGO/NTB

Andreas Wellinger hat sich beim Skisprung-Weltcup in Oslo etwas gesteigert. Einen Tag nach seinem 20. Platz kam der Olympiasieger aus Bayern am Sonntag auf Rang acht. Mit der absoluten Weltspitze hatte Deutschlands bester Skispringer mit seinen Versuchen auf 123 und 128,5 Meter aber erneut nicht viel zu tun. Hinter Wellinger holten auch Philipp Raimund (16.), Constantin Schmid (23.), Pius Paschke (25.) und Stephan Leyhe (30.) Punkte im Weltcup.

Der Österreicher Stefan Kraft holte als Tagesdritter weitere wichtige Zähler für den angestrebten Titel im Gesamtweltcup. Der Sieg ging an Lokalmatador Johann Andre Forfang vor Japans Vierschanzentournee-Sieger Ryoyu Kobayashi und Kraft. Die Raw-Air-Tour wird in Trondheim und auf der Flugschanze in Vikersund fortgesetzt. Danach steht im slowenischen Planica das Saisonfinale auf dem Programm.

Das Ergebnis im Überblick