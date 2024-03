Raw Air: Abgesagtes Skiflug-Einzel der Männer findet zusätzlich am Sonntag statt

Nach der Absage des Frauen-Springens musste auch das Einzel im Skifliegen der Männer am Samstag abgesagt werden. Das Wetter machte einen Strich durch die Rechnung. Am Sonntag wird es daher zwei Wettbewerbe geben.

Kein Wettkampf möglich für Philipp Raimund und Co. in Vikersund. Getty Images

Der Skiflug-Weltcup am Samstag im norwegischen Vikersund ist wegen zu starken Winds abgesagt worden. Der Weltverband FIS hielt sich zunächst offen, den ausgefallenen Wettbewerb noch zu ersetzen - und hat noch am Abend reagiert. Das abgesagte Springen der Männer wird am Sonntag nachgeholt - und zwar ab 11.05 Uhr in einem Durchgang, zusätzlich zu dem regulär angesetzten Springen ab 15.30 Uhr.

"Der Wind ist stark und wechselt schnell. Auf einer Flugschanze bedeutet das 100 oder 120 m Differenz, da geht es auch um die Fairness", hatte FIS-Renndirektor Sandro Pertile im ZDF die Absage am Samstag erklärt. Für Sonntag sehen die Wetter-Vorhersagen deutlich besser aus. "Wir haben eine sehr gute Prognose. Wir haben beste Bedingungen, um mehrere Wettbewerbe durchzuführen. Das ist vom Timing her durchführbar", sagte Andreas Bauer, Technischer Delegierter des Weltverbandes FIS.

Von einer Absage hätte der Österreicher Stefan Kraft profitieren können, der unmittelbar vor dem dritten Titel im Gesamtweltcup steht. Mit 303 Punkten Vorsprung auf seinen japanischen Rivalen Ryoyu Kobayashi und nur noch drei offiziell verbleibenden Wettbewerben ist Kraft das Gelbe Trikot in diesem Winter kaum noch zu nehmen. Für Kraft ist die Schanze in Vikersund ohnehin eine besondere, schließlich stellte er dort im März 2017 mit 253,5 Metern den Weltrekord auf. Dieser hat bis heute Bestand.

Frauen-Einzel wird nicht nachgeholt

Am Samstag war zunächst der Probedurchgang abgesagt und der Wettbewerb zudem mehrere Male verschoben worden. Ein Fliegen war aber nicht mehr möglich. Schon das Fliegen der Frauen am Morgen war gestrichen worden. Das wird allerdings nicht nachgeholt.

Am Sonntag stehen also planmäßig das Einzel der Frauen ab 10.00 Uhr auf dem Programm, die Einzel der Männer dann um 11.05 Uhr und 15.30 Uhr. Dann soll es auch um die hoch dotierten Gesamtsiege in der Raw-Air-Wertung gehen.

