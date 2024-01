Ravens und 49ers schnappen sich Top-Seed - Pfiffe für die Eagles

Die Baltimore Ravens in der AFC sowie die San Francisco 49ers in der NFC haben sich am vorletzten Spieltag der NFL jeweils den Top-Seed gesichert. Die Philadelphia Eagles mussten sich Pfiffe zum Jahreswechsel anhören.

Es war die zweite Machtdemonstration in Folge und allerspätestens nach dem 56:19-Erfolg über die Miami Dolphins müssen die Baltimore Ravens als Top-Kandidat auf den Super Bowl angesehen werden. Zunächst aber sicherten sich die Ravens mit einer Bilanz von 13 Siegen bei nur drei Niederlagen den Top-Seed in der AFC und genießen damit in der ersten Runde ein Freilos sowie Heimrecht in den Play-offs bis zum Super Bowl.

Jackson erreicht perfektes Passer-Rating

Miami, immerhin mit einer Bilanz von 11:4 angereist, konnte nur zu Beginn mithalten und lag nach dem ersten Viertel sogar mit 10:7 vorne. Dann aber drehten die Ravens auf und sorgten mit einem 30:3-Lauf für klare Verhältnisse. Es war eine Machtdemonstration der Ravens gegen die Nummer eins der AFC East. Besonders Lamar Jackson zeigte eine bravouröse Leistung, der Quarterback der Ravens brachte 18 seiner 21 Pässe für 321 Yards an die Mitspieler und warf dabei nicht weniger als fünf Touchdownpässe. Jackson beendete die Partie mit einem perfekten Passer-Rating von 158,3.

Auf der anderen Seite mussten die Dolphins in Wide Receiver Jalen Waddle (Knöchelverletzung) und Running Back Raheem Mostert (Knieverletzung) auf zwei Stars in der Offensive verzichten. Dies machte sich im Verlauf der Partie immer mehr bemerkbar, und das Verletzungspech schlug auch weiterhin zu: Denn Linebacker Bradley Chubb musste kurz vor dem Ende mit Verdacht auf einen Kreuzbandriss vom Feld gefahren werden. Zwar haben die Dolphins (11:5) in der AFC ihren Play-off-Platz sicher, doch am letzten Spieltag der regulären Saison kommt es nun zum direkten Duell um Rang eins in der AFC East gegen die Buffalo Bills.

Kansas City bucht Play-off-Ticket und wirft Cincinnati raus

Aus dem Rennen in der AFC sind mit den Cincinnati Bengals der Super-Bowl-Finalist von 2022. Die Bengals verloren bei den Kansas City Chiefs mit 17:25 und müssen mit einer Bilanz von 8:8 ihre letzten Hoffnungen auf die Post-Season beenden. Die Chiefs dagegen gewinnen durch den Erfolg zum achten Mal die AFC West und haben dadurch in der ersten Runde Heimrecht. Allerdings muss sich der aktuelle Champion in den Play-offs steigern. Denn offensiv ließen die Chiefs erneut viele Fragen offen. Getragen wurde der Angriff nicht von Superstar Patrick Mahomes (21/29, 35 Yards, ein Touchdown-Pass), sondern von Running Back Isiah Pacheco, der bei 18 Läufen auf 130 Yards kam. Matchwinner war aber Kicker Harrison Butker, der sich für sechs Field Goals verantwortlich zeichnete. Damit stehen die Chiefs in der AFC ebenfalls sicher in den Play-offs.

Dank peinlicher Eagles-Pleite: 49ers holen Top-Seed in der NFC

In der NFC holten sich die San Franciscos 49ers den Top-Seed und damit ebenfalls ein Freilos in Runde eins sowie Heimrecht bis zum Super Bowl. Die Kalifornier zeigten sich von der herben 19:33-Niederlage am Weihnachtswochenende gegen die Baltimore Ravens einigermaßen gut erholt und gewannen bei den Washington Commanders mit 27:10. 49ers-Spielmacher Brock Purdy - der gegen die Ravens einen rabenschwarzen Tag mit vier Interceptions erwischte - zeigte dieses Mal eine gute Performance und kam mit 22 seiner 28 Pässe auf 230 Yards und zwei Touchdowns. Die Freude über den Top-Seed trüben aber Sorgen um Running Back Christian McCaffrey. Der Topstar San Franciscos zog sich im drittel Viertel eine Wadenverletzung zu und kam nicht mehr zum Einsatz. Ob der 27-Jährige, der in dieser Saison bereits 21 Touchdowns erzielte, am kommenden Wochenende zum Abschluss gegen die Los Angeles Rams wird spielen können, steht noch nicht fest.

Allerdings wird Headcoach Kyle Shanahan kein Risiko eingehen, da die 49ers den Top-Seed sicher haben - dank der Philadelphia Eagles. Der Titelträger von 2017 leistete sich eine peinliche 31:35-Niederlage gegen die Arizona Cardinals und musste sich am Ende gellende Pfiffe der eigenen Fans gefallen lassen. Denn zur Pause führten die Eagles noch mit 21:6, doch in Hälfte zwei präsentierte sich die Defense der Eagles eher wie ein Hühnerhaufen, Cardinals-Quarterback Kyler Murray - der zu Beginn noch eine bittere Interception zu einem 99-Yard-Pick-Six fabriziert hatte - hatte keine Mühe, sein Team zu vier Touchdowns und zum Sieg zu führen. Philadelphia gab damit den Top-1-Rang in der NFC leichtfertig an die San Francisco 49ers ab, und dies, nachdem man mit zehn Siegen in den ersten elf Partien lange Zeit wie der Primus ausgesehen hatte.

Doch zuletzt schwächelten die Eagles immer mehr, aus den vergangenen fünf Partien sprang nur ein Sieg (33:25 bei den New York Giants) heraus. Im Play-off-Picture der NFC liegt Philadelphia nur noch auf Rang fünf - damit drohen lauter Auswärtsfahrten. Mit den Los Angeles Rams, die sich knapp mit 26:25 bei den Giants durchsetzten, sicherte sich auch das sechste Team in der NFC seinen Play-off-Platz. Damit sind nur noch zwei Plätze zu vergeben.