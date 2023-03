Ravens halten Jackson - doch dieser darf frei verhandeln

Die Baltimore Ravens machen Nägel mit Köpfen - oder doch nicht? Zwar hat sich das NFL-Franchise aus der AFC North Top-Quarterback Lamar Jackson gesichert, doch es könnte letztlich doch auch zu einem Abschied kommen.

Dass Lamar Jackson ein herausragender Athlet und das Gesicht der Ravens in den letzten Jahren gewesen ist, ist glasklar. Der im NFL-Draft 2018 in der 1. Runde und an 32. Stelle geholte College-Absolvent von Louisville hat seither 61 Partien gestartet für Baltimore - und 45 gewonnen (16 Niederlagen). Erreicht hat das Jackson mit herausragender Beinarbeit sowie stets verbessertem Passspiel.

Über 12.000 Passing Yards, fast 4500 Yards zu Fuß und insgesamt 125 Touchdowns bei 69 Turnover können sich sehen lassen.

Weniger aber die zähen Verhandlungen, die sich in der jüngeren Vergangenheit wie Kaugummi gezogen haben. So soll Jackson selbst etwa Angebote ausgeschlagen haben, sodass es bis zu diesem Dienstag zu keiner Einigung zwischen beiden Parteien gekommen ist.

Kommt es zu einem ganz dicken Deal?

Doch noch vor dem Ablauf der Franchise-Tag-Phase ist es handfest geworden: Der 26-jährige Spielmacher hat von der Franchise den "non-exclusive franchise tag" erhalten. Im Klartext bedeutet das, dass Jackson für ein weiteres Jahr gesichert worden ist - für den fixen Betrag von 32,41 Millionen US-Dollar.

Nur kann der Profi in der anstehenden Free Agency mit anderen Teams über einen noch besser dotierten beziehungsweise ganz langfristigen Vertrag frei verhandeln. Im Anschluss haben dann die Ravens die garantierte Möglichkeit, dieses Angebot selbst zu den von der Konkurrenz unterbreiteten Konditionen zu ziehen - oder Jackson eben abzugeben. Dann würden sie zwei First Round Picks erhalten.

In den kommenden Tagen wird sich zeigen, wie die AFC-North-Organisation diese Causa regeln und ob überhaupt jemand bieten wird.

Das Karussell der NFL dreht sich damit unermüdlich weiter in diesen spannenden Offseason-Tagen. Denn neben der Tatsache, dass Jackson für den Moment weiterhin Spieler der Ravens ist, hat sich der von den Las Vegas Raiders geschasste Derek Carr jüngst für ein Engagement bei den New Orleans Saints entschieden. Der Draft im April wirft ebenfalls seine Schatten voraus - und Packers-Spielmacher Aaron Rodgers verhandelt brandaktuell mit den New York Jets über ein etwaiges Einsteigen im Big Apple.