Ravens fertigen Seahawks ab - Minnesota verliert auch Hall

Die Baltimore Ravens fertigten chancenlose Seattle Seahawks mit 37:3 ab, neben Gus Edwards stand auch Odell Beckham Jr. im Mittelpunkt. Minnesota verlor einen weiteren Quarterback, Green Bay sendete ein Lebenszeichen.

Odell Beckham Jr. beschenkt sich bei Ravens-Show selbst

Am frühen Sonntagabend (MEZ) stand das Duell zwischen den Baltimore Ravens und den Seattle Seahawks an. Beide Teams präsentierten sich bisher in hervorragender Form, die Ravens führten vor Week 9 mit einer Bilanz von sechs Siegen bei nur zwei Niederlagen die AFC North an, die Seahawks standen mit 5:3 in der NFC West ganz oben. Das direkte Duell - das "Battle of the Birds" - versprach am frühen Sonntagabend (19 Uhr, MEZ) also viel Spannung.

Doch es kam alles ganz anders: Was einerseits an den bärenstarken Ravens lag, andererseits auch an den Seahawks, die ausgerechnet in Baltimore einen rabenschwarzen Tag erwischten. Und zwar sowohl in der Defense als auch in der Offense. Am Ende hatte Seattle nur sechs First Downs zu verbuchen, 151 eigenen Yards standen 515 von Baltimore gegenüber. Bei den Ravens überragte Rookie-Runningback Keaton Mitchell, der 138 Yards und seinen ersten Touchdown in der NFL erlief.

Im Mittepunkt standen aber auch drei andere Spieler: Mitchells Kollege Gus Edwards erreichte bei nur fünf Läufen zwei Touchdowns, Wide Receiver Odell Beckham Jr. feierte nicht nur seinen 31. Geburtstag, sondern auch noch seinen ersten Touchdown seit dem Super Bowl 2022. Und Quarterback Lamar Jackson warf für 187 Yards und erlief 60 Yards höchstpersönlich. Im Schlussquarter durfte der Playmaker auf der Bank Platz nehmen, Tyler Huntley übernahm. Am souveränen Sieg der Ravens gegen ein indisponiertes Seattle änderte sich aber nichts mehr, seit 2017 (7:2 gegen die Los Angeles Rams) wurden die Seahawks nicht mehr derart verprügelt.

Minnesota verliert weiteren Quarterback: Hall erleidet Gehirnerschütterung

Interessant an diesem frühen Sonntagabend war auch der Vergleich zwischen Atlanta und Minnesota - vor allem, weil gleich beide Teams mit neuen Quarterbacks ins Rennen gingen. Die Falcons mit dem in der Offseason geholten Taylor Heinicke für den auf die Bank verfrachteten Desmond Ridder und die Vikings mit Jaren Hall für den bisherigen sowie nun komplett fehlenden Starter Kirk Cousins (Achillessehnenriss).

Doch lange stand Hall nicht auf dem Feld. Denn bereits im ersten Viertel erlitt der 25-Jährige bei einem harten Hit von Atlantas Cornerback Jeff Okudah eine Gehirnerschütterung und kehrte nicht mehr zurück. Vielmehr musste Josh Dobbs übernehmen. Diesen hatten die Vikings nach dem Cousins-Schock erst in dieser Woche von den Arizona Cardinals geholt. Und Dobbs machte gleich einen guten Job. Der 28-Jährige brachte 20 seiner 30 Pässe für 158 Yards an den Mann - darunter auch zwei Touchdownpässe. Einen 22 Sekunden vor Spielende, als er Brandon Powell für den entscheidenden Touchdown zum 31:28-Sieg fand.

Auf der anderen Seite komplettierte Heinicke 21 seiner 38 Pässe für 268 Yards. Dabei gelang ihm ein Touchdown, allerdings leistete er sich im dritten Viertel auch eine Interception, die die Vikings per Field Goal prompt in Zählbares umwandelten.

20:3 gegen die Rams: Packers beenden Niederlagenserie

Zwei Teams, die ihren eigenen Ansprüchen bis dato hinterhergelaufen waren, standen sich außerdem noch im Lambeau Field gegenüber: die Rams (3:5) und die Packers (2:5). Klar, dass beide Mannschaften die eigene Bilanz mit einem Sieg aufhübschen wollten - allen voran natürlich die Anfang der Saison in Richtung Play-offs schielenden Mannen aus Green Bay um Quarterback Jordan Love. Der Nachfolger von Aaron Rodgers war nach ordentlichem Start allerdings zusammen mit seiner jungen Offense eingebrochen, verlor die letzten vier Spiele in Folge ohne eigenen Touchdown in der ersten Hälfte.

Bei den Rams aber zeigten sich Love & Co. von ihrer besseren Seite. Runningback Aaron Jones gelang im zweiten Viertel ein Touchdown, kurz vor Ende ließ Tight End Luke Musgrave den zweiten folgen. Den Rest erledigte Kicker Anders Carlson mit zwei Field Goals aus 26 und 34 Yards.

Doch noch mehr als die Offense überraschte bei Green Bay die Defense. Denn diese war durch Verletzungen mächtig ausgedünnt, in der Secondary mussten mit Cornerback Carrington Valentine und Safety Anthony Johnson Jr. gleich zwei Seven-Round-Rookies ran. Allerdings fehlte den Rams weiterhin der etatmäßige Quarterback Matthew Stafford, dessen Vertreter Brett Rypien leistete sich bei seinen 28 Pässen (13 für 130 Yards angekommen) eine Interception.

