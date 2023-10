"Raus aus der Komfortzone": Marquez wechselt zu Ducati

Marc Marquez, ehemaliger Serien-Weltmeister in der MotoGP, verlässt Honda nach elf Jahren und steigt künftig auf eine Ducati.

Der achtmalige Motorrad-Weltmeister Marc Marquez verlässt nach elf Jahren sowie sechs Titeln in der MotoGP das Honda-Werksteam und wird ab der kommenden Saison auf einer Ducati unterwegs sein.

Seite an Seite mit Bruder Alex

Bei Gresini Racing unterschrieb der Spanier einen Vertrag für die kommende Saison, teilte sein neuer Rennstall am Donnerstag mit. Damit wird der 30-Jährige in der MotoGP-Klasse künftig an der Seite seines Bruders Alex (27) fahren.

Honda und Marquez hatten sich zum Ende dieser Saison einvernehmlich auf eine Auflösung des vereinbarten Vierjahresvertrages geeinigt, wie die Honda Racing Corporation mitteilte. Ursprünglich hatte das Arbeitspapier noch eine Gültigkeit bis Ende der Saison 2024. "Beide Parteien waren sich einig, dass es in ihrem besten Interesse ist, in Zukunft andere Wege zu gehen, um ihre jeweiligen Ziele zu erreichen."

Insgesamt holte er während der Zusammenarbeit mit Honda 59 Siege und 101 Podiumsplätze. Zudem startete Marquez 64 Mal vom ersten Platz.

Nun steht also fest, wohin sich Marquez orientiert. "Dass sich Marc unserem Team anschließt, ist absolut fantastisch. Ich bin extrem glücklich, dass wir dies offiziell machen konnten", sagte Gresini-Besitzerin Nadia Padovani und nannte die Verpflichtung einen "historischen Moment" für das Team.

"In jeglicher Hinsicht eine große Veränderung"

"Ich freue mich auf diese neue Herausforderung. Es war keine einfache Entscheidung, weil es in jeglicher Hinsicht eine große Veränderung ist", sagte Marc Marquez: "Aber manchmal muss man seine Komfortzone verlassen und sich auf die Probe stellen, um weiter zu wachsen."

Bei Gresini werden die Marquez-Brüder mit einer Vorjahresmaschine an den Start gehen. Die GP23 ist das Motorrad, mit dem Weltmeister Francesco Bagnaia und dessen Verfolger Jorge Martin aktuell um den WM-Titel kämpfen. An diesem Wochenende messen sich die Motorrad-Piloten in Indonesien.

Die RC213V von Honda gilt als nicht mehr konkurrenzfähig. Marc Marquez gelang sein bislang letzter Sieg im Oktober 2021 in Misano. In der WM belegt der Katalane mit 64 Punkten nur den 15. Rang. Derzeit dominiert Ducati in der Weltmeisterschaft, sodass Marquez im neuen Jahr wieder zum Titelkandidaten aufsteigen könnte.