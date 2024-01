Raus aus dem Escape Room - raus aus der Grauzone

Der ehemalige Serienmeister USV Neulengbach hat mit sieben (teils internationalen) Testspielen und einem Trainingslager in Spanien ein dichtes Programm vor sich. Die Ambitionen sind groß.

Die ersten Krafteinheiten haben sie hinter sich. Samstag geht's zum Teambuilding nach Wien in einen Escape Room. Ab Montag dürfen die Spielerinnen des USV Neulengbach wieder raus auf den Platz.

Am meisten freut sich der Sportliche Leiter Mario Graf im Gespräch mit dem kicker auf das Trainingslager in Alicante (5. bis 9. Februar), da er dort so ziemlich alle seine Schäfchen beisammen haben wird. 25 Spielerinnen und neun Betreuer werden am Start sein.

"Dort ist alles perfekt organisiert", weiß Graf aus dem Vorjahr, "und wir haben jene Spielerinnen dabei, die normal im 'Sportzentrum NÖ' trainieren und nur an unseren Abschlusstrainings teilnehmen." Fix bis Saisonende aus St. Pölten nach Neulengbach gekommen ist Mariella Falkensteiner. Die 19-Jährige ist neben der ungarischen U-17-Teamspielerin Greta Banfi die zweite Leihgabe des SKN.

Positiv stimmt Graf für's Frühjahr auch, dass die Niederösterreicherinnen auf die im Herbst mitunter schwer verletzten Ines Sarac, Magdalena Rukavina, Hannah Kunschert, Laura Spinn, Sophie Grafl und Mara-Sophie Draxler zurückgreifen kann. Zudem ziehen die Neulengbacherinnen Stürmerin Rebbeca Schreiber (20) von den Juniors hoch.

Mit Falkensteiner und Schreiber "und vielleicht noch einer internationalen Verstärkung" will Graf die Qualität im Angriffsspiel im Training in die Höhe schrauben und nach Möglichkeit dann auch bei den Bundesliga-Spielen. In der Defensive ist Neulengbach schon lange top. Bei der Torausbeute weist die Bundesliga-Tabelle kein gutes Zeugnis aus.

Wir können befreit aufspielen und angreifen. Mario Graf

Platz sechs ist für Neulengbach, das bei allen fünf Niederlagen im Herbst nur ein Gegentor mehr kassiert hat, eine bittere Momentaufnahme. Die Top drei sind weit weg, der Abstiegskampf kein Thema. "Wir können befreit aufspielen und angreifen", gibt Graf die Devise vor. Mittelfristig will er wieder aus der Grauzone raus "in die Top vier, Top drei".

Gerade für den ehemaligen Serienmeister sind die geplante Ligareform mit einer Teilung der Tabelle in ein oberes und unteres Play-off (2024/25) und die Ausweitung der Europacupbewerbe (2025/26) Motivationsspritzen. Wenngleich Graf auch gleich relativiert: "Die Geldfrage und die Frage nach den jeweiligen beruflichen Möglichkeiten der Spielerinnen werden sich dann genauso wieder stellen."