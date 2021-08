Raums Zeitreise: "Das ist surreal"

In nur neun Monaten schafft es David Raum vom U-21-Debüt über den EM-Titel zur ersten Nominierung ins A-Team. Er sagt: "Ich kann es selber noch nicht richtig fassen."

Im Fußball kann es schnell gehen. Eine ebenso hartnäckige wie zutreffende Binsenweisheit. Aber so schnell und ereignisreich wie bei David Raum ist eine Entwicklung selten. Es ist gerade mal neun Monate her, da debütierte das in Fürth vom Angreifer zum Linksverteidiger umgeschulte Talent in der deutschen U-21-Nationalmannschaft. Sein dritter Auftritt in der U 21 war bereits das erste EM-Spiel, nach dem achten stemmte Raum dem EM-Pokal in die Höhe.

Es ist eine große Auszeichnung für mich, die mir Rückenwind geben kann. David Raum

In der Zwischenzeit hatte der 23-Jährige mit Fürth den Aufstieg in die Bundesliga geschafft und als ablösefreier Neuzugang der TSG den nächsten Karriereschritt vollzogen. Und sogleich mit der Olympia-Teilnahme den nächsten Höhepunkt erlebt. Um nun mit der Berufung in die A-Nationalmannschaft das Ganz noch einmal zu toppen. "Für mich ist das noch ein bisschen surreal, ich kann es selber noch nicht richtig fassen", erklärte Raum nach der knappen 2:3-Niederlage in Dortmund, "eine Wahnsinns-Nachricht für mich, ich habe mich mega gefreut. Es ist eine große Auszeichnung für mich, die mir Rückenwind geben kann."

Auf Anhieb hat sich der dynamische Athlet auch in Hoffenheims Startelf gespielt und auch in Dortmund über die linke Seite viel Dampf gemacht. "Es ist bitter, wenn man ein Spiel so in letzter Sekunde verliert, ist die Enttäuschung groß, da war mehr drin", findet Raum, "das Spiel kann in beide Richtungen kippen. Aber wir haben ein Topspiel gegen ein Topteam abgeliefert, das müssen wir mitnehmen und können erhobenen Hauptes rausgehen."

Hoeneß lobt Raum: "Ein ganz feiner Junge"

Allerdings hatte Raum auch seinen Anteil an der Niederlage, als sein zu kurz geratener Kopfball direkt bei Jude Bellingham landete, der den Ball sogleich zum 2:1 für den BVB einnetzte. "Er ist sehr demütig und aufgeräumt. Ein ganz feiner Junge", so beschreibt ihn sein neuer Coach Sebastian Hoeneß, "ein Spieler, der immer hundert Prozent gibt, der sofort voll integriert wurde aufgrund seiner Art. Ich bin richtig froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten."

Raum ist nach wie vor im Lernmodus, selbst nun als Nationalspieler. Schließlich spielt er die defensive Rolle auf der linken Seite noch gar nicht so lange. "Ich bin neu in Hoffenheim, muss mich an neue Abläufe gewöhnen und will mich immer weiter verbessern", so Raum, "wir werden auch das Dortmundspiel analysieren und die Fehler aufarbeiten." Jetzt aber steht erst mal das nächste große Abenteuer in der A-Nationalelf an. Womöglich sogar sein Debüt.