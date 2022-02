Raum und die fehlenden Zentimeter

In Mainz musste der Hoffenheimer David Raum unter fehlender Präzision doppelt leiden.

Es hätte sein Tag werden können. Viel fehlte dazu wirklich nicht. Immer nur wenige Zentimeter. Dann hätte sich David Raum als Matchwinner und Vorbereiter von zwei oder drei Hoffenheimer Toren feiern lassen können. Doch seine präzisen Flanken war die Vollendung diesmal einfach nicht gegönnt. Munas Dabbur etwa köpfte kurz nach der Halbzeit an den Innenpfosten. Wenig später verfehlte Angelo Stiller per Kopf nach Raums Hereingabe das Tor hauchzart um wenige Zentimeter. Derselbe Spieler verlängerte die nächste Raum-Flanke auf Ihlas Bebou, der per Volleyabnahme nur das Außennetz traf.

Raums Offensivaktionen hätten die Partie längst entschieden haben können. Stattdessen unterlief dem Nationalspieler im Spielaufbau ein verhängnisvoller Fehlpass. Eigentlich noch in einer ungefährlichen Zone, doch die genau auf solche Umschaltmomente lauernden Mainzer nutzten diese Balleroberung prompt zum Konter, der schließlich in der 1:0-Führung für die Gastgeber mündete und die Hoffenheimer Niederlage einleitete. Statt gefeiertem wurde Raum so gewissermaßen zum tragischen Helden. Und verkörperte gewissermaßen den Gefühls-Spagat dem sich die nun im dritten Ligaspiel nacheinander gefrusteten Hoffenheimer zu stellen hatten.

"Es liegt an Kleinigkeiten", stellt Christoph Baumgartner fest, der sich sehnsüchtig an die Erfolgsserie vor der aktuellen "Ergebniskrise" (Kevin Vogt) erinnert: "Damals sind diese Kleinigkeiten auf unsere Seite gefallen, jetzt fallen sie zum Gegner."

Baumgartner: "Müssen wir uns an unsere eigene Nase fassen"

Dennoch "müssen wir uns an unsere eigene Nase fassen", fordert der österreichische Nationalspieler, "wir hätten das Spiel frühzeitig auf unsere Seite lenken können. Wenn wir in Führung gehen, geht dieses Spiel anders aus." Das gilt es nun im kommenden Heimspiel gegen Bielefeld am Sonntag (17:30 Uhr) zu korrigieren. "Das wird ein unangenehmes Spiel, das war in Bielefeld schon unangenehm", erinnert sich Baumgartner an das 0:0 in der Hinrunde, "aber eins ist klar: Wir wollen und müssen dieses Spiel gewinnen, um da rauszukommen und oben dranzubleiben."