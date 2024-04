Raum über Nagelsmanns Neustart: "Da ist etwas entstanden"

Nach dem personellen und taktischen März-Neustart unter Bundestrainer Julian Nagelsmann und den Länderspielen in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) blickt David Raum voller Zuversicht der Heim-EM entgegen.

"Da ist etwas entstanden", sagte Raum im Interview mit dem kicker (Montag-Ausgabe). Mit dieser Meinung stehe er nicht alleine da. "Viele Spieler haben gesagt: Ich glaube, da wächst was heran. Und auch ich muss klar sagen: Ich war jetzt zwei Jahre dabei, aber eine solche Turnier-Dynamik und solch ein Team-Gefüge war bei diesem Lehrgang einzigartig. Das gibt einem ein richtig gutes Gefühl Richtung EM."

Der 25 Jahre alte Linksverteidiger von RB Leipzig zählte seit Nagelsmanns Amtsantritt vor sieben Monaten in allen sechs Länderspielen zum Kader, kam aber nur zu zwei Kurzeinsätzen. "Die Nominierung im März war natürlich etwas Großes für mich, und gegen die Niederlande durfte ich außerdem ein paar Minuten ran und habe es nicht schlecht gemacht. Hoffentlich darf ich bei der EM dabei sein und vielleicht an einem neuen Sommermärchen mitschreiben", sagte Raum.

Nagelsmann habe ihn im März darüber informiert, dass er auf der linken Abwehrseite den Stuttgarter Maximilian Mittelstädt favorisiere und in ihm den Herausforderer sehe. "Er hat mir klar aufgezeigt, dass ich für das Gefüge der Mannschaft als physischer Mentalitätsspieler wichtig sein kann. Diese Rolle habe ich akzeptiert und gut angenommen, so wurde mir das auch mitgeteilt", berichtete Raum und fügte hinzu: "Wichtig ist, dass wir in der Nationalmannschaft eine Turnierdynamik reinkriegen, die zum Erfolg führt."

Raums Startschwierigkeiten in Leipzig

Nach einer schwierigen ersten Saison bei RB Leipzig überzeugt der ehemalige Hoffenheimer in der laufenden Spielzeit durch konstant gute Leistungen, was durch wettbewerbsübergreifend 15 Scorerpunkte dokumentiert wird. "Es hat schon eine Zeit gedauert, bis ich mich an das Niveau gewöhnt habe", sagte er rückblickend über seine Startschwierigkeiten, er habe die Situation anfangs unterschätzt: "Ich erinnere mich vor allem an die Stimmen zu Beginn der vergangenen Saison. Da haben viele gesagt: 'Warte mal ab und gib dir Zeit, das ist dein erstes Jahr bei einem Champions-League-Verein und Top-Klub in der Bundesliga.' Ich bin sehr ehrgeizig, wollte direkt voll durchstarten und mir das damals nicht so eingestehen. Aber im Rückblick muss ich klar sagen, dass diese Sätze ihre Richtigkeit hatten."

Welche Hindernisse er in seiner Anfangszeit bei RB Leipzig zu überwinden hatte , wie er seinen Trainer Marco Rose einschätzt und wie er seine Rolle als Ergänzungsspieler in der Nationalmannschaft annimmt, verrät Raum im kompletten Interview mit dem kicker in der Montag-Ausgabe und hier im eMagazine.