Raum über Leipzigs Zu-Null-Flaute: "Sehe mich da auch in der Pflicht"

David Raum hat bei RB Leipzig Anlaufzeit benötigt. In seinem ersten Jahr nach seinem Wechsel von der TSG Hoffenheim nach Sachsen 2022 hat der Linksverteidiger durchwachsene Leistungen gezeigt und war nicht unumstritten. In dieser Saison ist der Nationalverteidiger im Team von Trainer Marco Rose allerdings gesetzt.

Der Beginn dieser Woche war für David Raum und seine Teamkollegen kein reines Vergnügen. Trainer Rose und sein Stab baten zur visuellen Aufarbeitung der 0:1-Heimniederlage am vergangenen Samstag gegen Eintracht Frankfurt, und dabei bekamen Raum und Co. noch einmal vor Augen geführt, was sie gegen die Hessen versäumt hatten. "So eine Niederlage zu Hause zehrt", sagt Raum im Rahmen einer Medienrunde, "trotzdem müssen wir auch das Positive sehen. Wir haben uns viele Torchancen rausgespielt. Wir müssen nur sehen, dass wir vorne die Chancen nutzen."

Die Niederlage war ein Rückschlag im Rennen um die erneute Champions-League-Qualifikation und ein empfindlicher Rückschlag gar, wenn es darum geht, dass RB eventuell nochmal ganz vorne angreifen kann. Doch viel Zeit zum Hadern bleibt Raum und seinen Mitspielern nicht. Am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! auf kicker) steht das Kräftemessen mit dem Tabellenführer Bayer Leverkusen an. "Wir werden uns gut drauf vorbereiten", betont Raum, der das Team von Trainer Xabi Alonso als "spielstarke Mannschaft mit viel Ballbesitz" einschätzt. "Bayer zeichnet sich aus durch Qualität mit Ball, trotzdem sind sie gut im Gegenpressing." Dem will RB natürlich etwas dagegensetzen. Raum: "Wir werden versuchen, Leverkusen das Leben schwer zu machen und das Spiel zu dominieren, uns Chancen rauszuspielen und das Spiel zu ziehen."

"Ich hatte ein bisschen Anlaufprobleme"

Dazu wäre es laut des 1,80 Meter großen Abwehrspielers auch dienlich, dass die Leipziger nach zehn Pflichtspielen in Folge mit mindestens einem Gegentreffer mal wieder zu Null spielen. "Wir haben angesprochen, dass wir länger nicht zu null gespielt haben. Ich als Verteidiger sehe mich da auch in der Pflicht", sagt Raum. Der 25-Jährige glaubt jedoch weiter unvermindert an das Potenzial der Leipziger Mannschaft und daran, dass das Mindestziel Königsklasse realisiert wird. "Wir haben die Qualität und können jeden schlagen", sagt er.

Raum selbst will an die Leistungen in der Hinrunde anknüpfen, in der er von 25 Leipziger Pflichtspielen 24 bestritt - und die allesamt in der Startelf (2 Tore, 5 Assists). "Ich bin froh, dass ich in der zweiten Saison meine Qualitäten richtig auf den Platz bringen kann", stellte der Verteidiger klar, "ich hatte ein bisschen Anlaufprobleme. Ich bin froh, dass ich jetzt richtig angekommen bin, und werde probieren, noch mehr Verantwortung zu übernehmen und als Führungsspieler voranzugehen."

Zu Raums Rückrunden-Zielen gehört neben RB Leipzig und einer erfolgreichen Bundesliga-Saison auch die EM im Sommer. Zuletzt war Raum bei den Länderspielen gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) dabei, aber nur als Nachrücker, weil Robin Gosens Vaterfreunden entgegensah. Raum bleibt jedoch optimistisch, was einen Kaderplatz für das Turnier angeht. "Ich probiere, hier Leistung zu bringen", sagt er. Und zwar so gute Leistungen, dass Julian Nagelsmann "nicht an mir vorbeikann".