Raum über Debüttor: "Ich lege so oft quer..."

Im 14. Bundesliga-Spiel gelang David Raum am Samstag sein erstes Tor im Oberhaus. Am Ende glänzte der Flügelspieler auch als Vorbereiter.

Die dritte Minute lief, als Raum auf dem linken Flügel mal wieder den Sprint anzog und den Ball von Munas Dabbur gekonnt per Außenrist an Freiburgs Lukas Kübler vorbei in den Lauf gespielt bekam. "Ich sehe, dass die Innenverteidiger nicht auf mich rauskommen", beschrieb Raum die Szene später am "Sky"-Mikrofon. "Dann bin ich noch ein Stückchen gegangen." Bis der Nationalspieler schließlich kurz vor SC-Keeper Mark Flekken stand und Maß nahm. "Ich lege so oft quer, da dachte ich mir: Ich fasse mir mal ein Herz." Mit Recht. Sekunden später schlug sein Linksschuss im langen Eck zur frühen Führung ein.

Mit dieser im Rücken spielte die TSG mutig und ballsicher auf, stellte den SC vor Probleme - kassierte jedoch nach einer Ecke nur eine gute Viertelstunde später den Ausgleich. "Das hat sich für uns ein bisschen wie aus dem Nichts angefühlt", blickte Hoffenheims Coach Sebastian Hoeneß zurück. Er hatte im Anschluss ein Spiel "auf Augenhöhe" und im zweiten Durchgang schließlich einen "Abnutzungskampf" gesehen, in dem Torhüter Oliver Baumann - unter der Woche vertraglich langfristig gebunden - sein Team mit einer Elfmeter-Parade im Spiel hielt. "Es ist natürlich eine Supertat von Oli", so Hoeneß. Im Anschluss habe sein Team die beste Phase gehabt, allerdings entweder ohne Durchschlagskraft oder das nötige Abschlussglück.

Ich sehe keine Vorherrschaft, für den heutigen Tag haben wir die Nase vorne. Sebastian Hoeneß

So dauerte es bis zur Nachspielzeit, ehe Raum mit einer weiteren Torbeteiligung auftrumpfen konnte. Diesmal als Vorlagengeber von der Eckfahne. Seine Hereingabe wuchtete Chris Richards per Kopfball ins Tor zum 2:1-Endstand, durch den die TSG in der Tabelle an Freiburg vorbeizog und jetzt Vierter ist. Angesprochen auf sein Statement vor dem Spiel ("Es geht um die Vorherrschaft"), ruderte Hoeneß allerdings etwas zurück: "Wahrscheinlich habe ich da ein bisschen zu dick aufgetragen. Ich sehe keine Vorherrschaft, für den heutigen Tag haben wir die Nase vorne."

Nun erwartet seine Mannschaft am Mittwoch den Dritten und neuen Tabellennachbarn Leverkusen. "Wir werden uns darauf gut vorbereiten", kündigte Raum an. "Aber jetzt genießen wir erstmal den Sieg hier in Freiburg."