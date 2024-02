Raum nach vermeidbarem Remis in Augsburg: "Sind selber schuld"

RB Leipzig drehte in Augsburg zwischenzeitlich die Partie und stand am Ende doch nur mit einem Punkt da. David Raum zeigte sich nach dem vermeidbaren 2:2 selbstkritisch.

RB Leipzig kommt in der Bundesliga nicht vom Fleck: Am 21. Spieltag wuchs der Rückstand der Sachsen, die weiter auf Rang fünf liegen, auf Platz vier und Borussia Dortmund auf mittlerweile vier Punkte an. Während der BVB am Freitagabend mit 3:0 gegen Freiburg gewann, kam der Verfolger einen Tag später in Augsburg nicht über ein 2:2 hinaus. Ausgerechnet beim FCA, gegen den es zuletzt so gut gelaufen war: In den letzten zwölf Bundesligapartien hieß der Sieger achtmal Leipzig, bei vier Remis. Zwei davon allerdings bei den letzten beiden Auswärtsauftritten in Augsburg.

"Am Ende sind wir selber schuld", resümierte David Raum nach dem erneuten Unentschieden bei Sky. Der Außenverteidiger hatte zwischenzeitlich selbst Anteil daran, dass RB die Partie gedreht hatte. Seine Flanke köpfte vor der Pause Lois Openda ein, eine von Dani Olmo kurz nach Wiederanpfiff verwertete Benjamin Sesko. Doch dann kam die 60. Minute, die Raum besonders ärgerte: "Wir kassieren wieder ein Kontertor, obwohl wir die Chance zu 3:1 haben."

Eigentlich hatte nämlich RB gerade einen Konter zu Ende gefahren, Xavi war aber an FCA-Keeper Finn Dahmen gescheitert. Als daraufhin die Augsburger schnell umschalteten, waren die Gäste zu offen und mussten den Ausgleich durch Ermedin Demirovic hinnehmen. Bitter zudem, dass Sesko kurz zuvor bei Dani Olmos vermeintlichen 3:1 im Abseits stand.

Rose bemängelt Rückwärtsbewegung

Auch Marco Rose ärgerte sich im Nachgang noch über den Ausgleich: "Das ist natürlich genau das, was dir als Spitzenmannschaft nicht passieren sollte, passieren darf." Der Coach bemängelte zum einen den Abschluss, besonders aber die Rückwärtsbewegung seiner Elf: "Du musst besser und fleißiger zurücklaufen und kannst es hinten vielleicht auch besser verteidigen." So hatte aber Kristijan Jakic im Mittelfeld viel Platz, Demirovic tanzte zudem Xaver Schlager aus. Dass der Schuss noch leicht abgefälscht war und so über Peter Gulacsi einschlug, kam noch dazu.

Und doch gab es noch einmal die große Chance, doch noch zu gewinnen und so mit Dortmund Schritt halten zu können. Nach VAR-Einsatz durfte Openda an den Elfmeterpunkt schreiten, Dahmen parierte den schwach geschossenen Versuch aber leicht. Wieder also ein Aspekt, der Raums Aussage "selber schuld" untermauert. Einen Vorwurf an den Fehlschützen wollte der Außenverteidiger daraus aber nicht ableiten: "Er hat schon viele wichtige Tore gemacht, den hat er heute nicht gemacht, auch nicht so schlimm, wir haben noch andere Chancen gehabt." Allerdings stand bei diesen, vor allem in der ersten Hälfte, wieder Dahmen im Weg.

So blieb Raum am Ende nur "das Richtige mitzunehmen" - und zwar: "Zu reifen als Mannschaft." Und das möglichst schnell, denn am Dienstag kommt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League Real Madrid (21 Uhr, LIVE! bei kicker) nach Leipzig.