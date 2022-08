Raum in Leipzig vorgestellt: "Krasser" Aufstieg und ein passendes Tattoo

Von nun an trägt David Raum das Trikot von RB Leipzig - allerdings nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League. Für den 24-Jährigen ist die Königsklasse eine weitere Etappe auf seinem rasanten Weg nach oben.

Ibiza, auch darüber sprach David Raum, als er am Dienstagnachmittag als neuer RB-Spieler erstmals vor Journalisten saß. Auf Ibiza habe er in diesem Sommer Urlaub gemacht; und als schließlich eine Delegation aus Leipzig vorbeigekommen sei, um ihn zu besuchen, da war Raum beeindruckt.

Teil der Reisegruppe war auch Trainer Domenico Tedesco - und das, obwohl die Vorbereitung auf das kommende Bundesliga-Jahr längst im Gange war. Raum imponierte das. Und am Ende fiel seine Wahl tatsächlich auf RB, "einen großen Verein mit viel Perspektive und Zukunft", wie er bei seiner Vorstellung sagte.

Es ist ein Traum, den ich gerade lebe. David Raum

Nach seinem Senkrechtstart aus der 2. Liga bis in die Nationalmannschaft hatte Raum in diesem Sommer mehrere Angebote. Dass er sich letztlich für Leipzig entschied, hatte auch damit zu tun, dass die Sachsen in der bevorstehenden Saison in der Champions League spielen.

Auch deshalb sei RB "die perfekte nächste Station", meinte Raum am Dienstag und nannte seinen eigenen Aufstieg der vergangenen Monate "krass". Allzu lange ist es ja noch gar nicht her, dass er in Fürth kaum zum Zug kam und deshalb mit dem Gedanken spielte, auf Leihbasis zu einem Drittligisten zu gehen. Jetzt ist er über die TSG Hoffenheim in Leipzig gelandet.

KMD #133 - Michael Ballack + Turid Knaak Gerade erst die KMD-Crew ihre Koffer ausgepackt und die Badehose wieder gegen seriöse Beinbekleidung getauscht, da wird schon wieder munter um die Wette gepodcastet! Ab jetzt gibt es kicker meets DAZN wie gewohnt wieder jeden Montag und in der ersten Folge schaut direkt mal Michael Ballack vorbei! Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän und neue DAZN-Experte spricht unter anderem über seine bewegte Karriere, wie man wieder mehr Spannung in die Bundesliga bringt und was dem BVB noch fehlt, um das Niveau der Bayern zu erreichen. Außerdem werfen sich Alex und Benni im ersten Teil der großen Saisonprognose wildeste Thesen an den Kopf und sprechen mit kicker-Podcast-Kollegin und Ex-Nationalspielerin Turid Knaak über das EM-Finale der Frauen. Welcome back, liebe Leute! KMD #132 - Julian Brandt 24.05.2022 KMD #131 16.05.2022 KMD #130 - Konrad Laimer 09.05.2022 KMD #129 - Mario Götze 02.05.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

"Es ist ein Traum, den ich gerade lebe", sagte Raum und deutete wenig später auf seinen rechten Unterarm, als er von einem Reporter auf seine Tattoos angesprochen wurde. Er sei ja von Sternzeichen Stier, meinte der 24-Jährige, deshalb habe er "am Arm so einen Bullen". Aber nur damit kein Missverständnis aufkomme: Das Motiv habe er sich nicht erst kürzlich stechen lassen.

Seinem neuen Klub hat er sich trotzdem voll und ganz verschrieben. David Raum will ja hoch hinaus - und so, wie sein Weg bislang verlaufen ist, muss der Wechsel nach Leipzig noch nicht der Höhepunkt gewesen sein.