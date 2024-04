Rauhut wird Torwart-Trainer bei der Viktoria - Brzenska muss gehen

Der Klassenerhalt ist so gut wie gesichert. Zur kommenden Saison verändert sich Viktoria Köln im Trainer- und Funktionsteam.

Dank einer spektakulären zweiten Halbzeit hat die Viktoria im Heimspiel gegen Halle am Samstag einen Zwei-Tore-Rückstand noch in einen 4:2-Erfolg umgewandelt, der Kölns Trainer Olaf Janßen überglücklich machte: "Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass ich unheimlich stolz auf sie bin."

Dank eines 13-Punkte-Vorsprungs auf den ersten Abstiegsplatz, den Gegner HFC belegt, ist der Klassenerhalt so gut wie gesichert. "Jetzt sind es noch fünf Spiele und 13 Punkte. Das ist ein Brett, das wir uns nicht mehr nehmen lassen wollen und werden. Da bin ich mir sicher, da kenne ich meine Mannschaft zu gut", betonte Janßen und zeigte sich erleichtert: "Von daher war es ein Riesenschritt."

Im Auswärtsspiel bei der schwächelnden SG Dynamo Dresden am kommenden Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) können die Kölner den Klassenerhalt perfekt machen.

Viktoria Köln stellt sich teilweise neu auf

Derweil gab die Viktoria erste personelle Entscheidungen für die neue Saison bekannt: Die Verträge mit Co-Trainer Markus Brzenska (39), Torwart-Trainer Michael Kraft (57), Übergangstrainer Dean Woodburn (30), Videoanalyst Niko Janssen (28) und Chefscout Timo Röttger (38) laufen zum 30. Juni 2024 aus und werden nicht verlängert.

Brzenska (86 Bundesliga-Spiele für Borussia Dortmund) war von 2014 bis 2017 als Spieler bei Viktoria Köln aktiv und arbeitete von Januar 2018 bis Mai 2019 sowie seit Juli 2019 als Co-Trainer bei den Kölnern. Wer die Stelle übernehmen wird, teilte der Drittligist nicht mit.

Neuer Job für Rauhut

Die Nachfolge von Torwart-Trainer Kraft, der den Posten im August 2023 übernahm, wird nach kicker-Informationen der zweite Keeper Kevin Rauhut antreten. Der 34-Jährige unterstützte zuletzt schon die Trainer im Nachwuchsleistungszentrum bei der Ausbildung der Torhüter und konnte so die ersten Schritte als Torwart-Trainer gehen. In dieser Saison kam Rauhut fünfmal in der 3. Liga zum Einsatz, als Stammkeeper Ben Voll mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen hatte.