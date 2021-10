Rauferei auf Lakers-Bank - Embiid stärkt "Bruder" Simmons den Rücken

Während es sportlich noch nicht läuft, kommt es abseits des Parketts zu Unruhe bei den Los Angeles Lakers. Das Wichtigste vom NBA-Freitag.

Involviert in die Rauferei: Anthony Davis. Getty Images

Zum ersten Mal in ihrer Franchise-Geschichte sind die Los Angeles Lakers mit zwei Heimniederlagen in eine NBA-Saison gestartet. Am Freitag (Ortszeit) unterlag der Meister von 2020 vor den Augen zahlreicher Promis den Phoenix Suns mit 105:115.

Im Vordergrund rückte aber nicht etwa der Fehlstart, sondern das, was kurz vor Ende der ersten Hälfte passierte. Superstar Anthony Davis ging bei einem Acht-Punkte-Rückstand und einer Auszeit in Richtung Bank und richtete ein paar Worte an Big Man Dwight Howard, der mit der Art und Weise offenbar nicht einverstanden war. Es kam zu einer Rauferei der beiden, die von ihren Teamkollegen getrennt werden mussten. Nach dem Spiel gab Howard zu Protokoll, die Angelegenheit mit Davis geklärt zu haben.

Embiid unterstützt Simmons - Sixers geben Spiel gegen Nets aus der Hand

Auch in Philadelphia dreht sich gerade nur ein Bruchteil um den sportlichen Erfolg. Vielmehr steht die Saga um Ben Simmons, der einen Trade fordert, im Vordergrund. Zuletzt war der Australier zwar nach Philly zurückgekehrt, sieht sich nach mehreren Gesprächen mit den Verantwortlichen aber mental noch nicht in der Lage, wieder zu spielen.

Und so fehlte Simmons auch beim Spitzenspiel am Freitag zwischen den 76ers und den Brooklyn Nets, die ihrerseits Probleme mit Kyrie Irving haben. Vor dem Tip-Off schnappte sich Fanliebling Joel Embiid das Mikrofon, bedankte sich beim ersten Heimspiel für die Unterstützung und sagte abschließend: "In den letzten Monaten ist viel passiert. Ich bitte euch, uns und unseren Teamkollegen Ben weiterhin zu unterstützen, weil er immer noch unser Bruder ist."

Embiid führte sein Team dann auch zu einer Zwölf-Punkte-Führung nach Hälfte eins, im Schlussviertel brach Philadelphia jedoch ein und gab den Sieg leichtfertig aus der Hand. Brooklyn durfte sich bei James Harden (20 Punkte/7 Rebounds/8 Assists) und Kevin Durant (29/15/12) bedanken, die letztlich einen 114:109-Sieg sicherten.

Erneute Niederlagen für Schröder, Wagner und Wagner

Dennis Schröder hat mit den Boston Celtics auch das zweite Saisonspiel verloren. Der 28-Jährige kassierte mit seinem Team eine deutliche 83:115-Niederlage gegen die Toronto Raptors in eigener Halle, inklusive Pfeifkonzert. Schröder kam in rund 23 Minuten Spielzeit auf vier Punkte. Bei den Raptors hatte Schröders Landsmann Isaac Bonga nur einen Kurzeinsatz, bei dem ihm zwei Punkte gelangen.

Auch die Berliner Brüder Moritz und Franz Wagner mussten mit den Orlando Magic wie Schröder die zweite Niederlage im zweiten Spiel hinnehmen. Die Magic unterlagen den New York Knicks mit 96:121. Rookie Franz Wagner war mit 16 Punkten erfolgreichster Werfer seines Teams, Moritz Wagner steuerte von der Bank kommend sechs Zähler bei.