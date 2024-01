Rauch wechselt von Wolfsburg in die USA

Nationalspielerin Felicitas Rauch (27) verlässt die Bundesliga und wechselt in die USA. Wie der VfL Wolfsburg am Mittwoch mitteilte, haben sich Verein und Spieler auf die Auflösung des noch bis 2025 gültigen Vertrags geeinigt, Rauch wechselt mit sofortiger Wirkung in die US-Profiliga NWSL und schließt sich dort North Carolina Courage an. Rauch stand beim VfL seit 2019 unter Vertrag.