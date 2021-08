Rauch verpasst Saisonstart

Wegen einer Sprunggelenksverletzung muss der VfL Wolfsburg mehrere Wochen auf Abwehrspielerin Felicitas Rauch verzichten.

Rauch hat sich die Verletzung am rechten Sprunggelenk bereits am vergangenen Freitag während einer Trainingseinheit zugezogen. Die 25-Jährige fällt damit "mehrere Wochen" aus und verpasst entsprechend auch den Bundesliga-Start der Wölfinnen am 28. August gegen den 1. FFC Turbine Potsdam. Das teilte der VfL am Dienstag mit.

Trotz der Verletzung werde Rauch am kommenden Freitag mit den Wölfinnen ins Trainingslager nach Harsewinkel (13. bis 21. August) reisen und dort ihre Reha-Maßnahmen fortsetzen.

Das Team des neuen Trainers Tommy Stroot testet vor dem Saisonstart noch zweimal: gegen den SV Werder Bremen (in Ankum) und gegen Bayer 04 Leverkusen (Hotel Klosterpforte/Harsewinkel).