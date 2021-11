Ratlose Fortuna: Zwei Spitzen sind nicht genug

Fortuna Düsseldorf muss inzwischen eher nach unten als nach oben schauen. Auch wenn sich Vorstandsmitglied Klaus Allofs noch nicht drängen lassen will, muss etwas passieren.

Bringt er Düsseldorf wieder in die Spur? Trainer Christian Preußer. imago images/Picture Point LE

Vier sieglose Spiele hält die Serie nun an, auch gegen ein verunsichertes Dresden zog die Fortuna den Kürzeren. Das Problem: Es war nicht einfach nur Pech.

Das System fruchtete trotz Umstellung auf zwei Spitzen einfach nicht, kollektive Probleme machen sich vor allem bei der Kreativität im Mittelfeld bemerkbar. Über Konzentration und den großen Willen scheint die Mannschaft gerade aber auch nicht zu kommen, ein Aussetzer im Defensivverbund "besorgte" gegen Dynamo das entscheidende Gegentor.

Zum Unterschiedsspieler taugt dieser Wochen vielleicht bloß Khaled Narey, den die Gegner allerdings längst mit meistens zwei Mann in die Zange nehmen - alleine kann auch er es nicht richten. Mit einer Rückkehr in die Bundesliga hat die Fortuna auf Platz zwölf momentan nichts am Hut, doch die jüngsten Ergebnisse schlagen erste Wellen.

Den ersten Wind will Allofs noch aushalten

"Die Entwicklung ist bisher nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Da sind wir hinter unserem Zeitplan hinterher", verriet Vorstandsmitglied Klaus Allofs verschiedenen Düsseldorfer Medien ganz offen. Auch wenn er Trainer Christian Preußer noch aus der Schusslinie nimmt. "Nein, ganz klares Nein", beantwortete Allofs eine mögliche Trainerfrage. "Wir können nicht zu Beginn der Saison sagen, wir gehen diesen Weg - und dann kommt der erste Wind, und wir fallen um."

Umfallen sollte allerdings der berühmte umzustoßende Bock, auch aus persönlicher Sicht von Preußer, der von Drittliga-Aufsteiger Freiburg II gekommen war. Die Fortuna beginnt den kommenden Spieltag, am Freitagabend geht es gegen Heidenheim (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).