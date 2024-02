Ratkov & Co.: Die zehn schnellsten Tore der Bundesliga-Geschichte

3. Thomas Sabitzer (12 Sekunden)

So ändern sich die Zeiten. Am 7. April 2023 stürmte Thomas Sabitzer noch für die WSG Tirol und brachte sie gegen den WAC nach zwölf Sekunden in Führung. Die Tiroler gewannen 4:0. Am Samstag trug Sabitzer den WAC-Dress - und die Wolfsberger schickten die Tiroler mit 4:1 nach Hause. GEPA pictures/Daniel Schoenherr