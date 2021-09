Ratingen stürmt an die Spitze - Knoten bei Jahn Hiesfeld geplatzt

Tore, Tore, Tore: Insgesamt 52 Treffer fielen am 6. Spieltag der Oberliga Niederrhein. Beim Zehn-Tore Spektakel in Ratingen kam der Cronenberger SC unter die Räder. Torhungrige Hiesfelder feierten ihren ersten Dreier und zerlegten den FC Mönchengladbach mit 8:0.

Oberliga Niederrhein Starsteite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Damit hatte nun wirklich niemand gerechnet: Trotz der andauernden Corona-Sorgen bei Ratingen 04/19 - insgesamt fünf Infizierte, darunter auch Trainer Martin Hasenpflug - zeigten die Ratinger eine beeindruckende Vorstellung und fegten den Cronenberger SC mit 8:2 vom Platz. Gegen erschreckend schwache Gäste hatte die Hausherren aber über weite Strecken leichtes Spiel. So sorgte Ratingen schon im ersten Durchgang mit viel Offensivdrang für klare Verhältnisse und führte zur Pause mit 3:0. Nach dem Seitenwechsel machten die Gastgeber genau dort weiter, wo sie nach den ersten 45 Minuten aufgehört hatten und schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Zwar gelangen dem CSC die Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 1:4 (51.) und 2:5 (61.), der heimischen Offensivgewalt hatten sie an diesem Nachmittag aber überhaupt nichts entgegenzusetzen. In der Schlussphase traf die Gäste dann die nächste Torewelle. Ilbay machte mit seinem zweiten Treffer des Abends zunächst das halbe Dutzend voll. Kurz darauf stellten die frisch eingewechselten Gülcan und Jung auf 8:2. In der Tabelle schiebt sich Ratingen am TVD Velbert vorbei und führt nun die Oberliga Niederrhein als Spitzenreiter an. Der Cronenberger SC rutscht nach der herben 2:8-Klatsche auf den 17. Tabellenplatz ab.

Ein weiteres Torspektakel ereignete sich im Top-Spiel zwischen dem TVD Velbert, der als Tabellenführer in die Partie ging, und dem noch ungeschlagenen 1. FC Bocholt. In einer hochspannenden Partie auf hohem Niveau reichte es am Ende aber für keine der beiden Mannschaften zum Sieg. Den besseren Start erwischten die Hausherren. Nach 13 Minuten setzte sich Osenberg in aussichtsreicher Position stark durch und bescherte seiner Mannschaft die Pausenführung. Bocholt mit mehr Ballbesitz fehlte bis zu diesem Zeitpunkt die letzte Durchschlagskraft. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie Fahrt auf. Mit etwas Glück landete ein abgefälschter Schumacher-Schuss unhaltbar in den Maschen - 1:1 (50.). In der Folge lieferten sich beide Mannschaften vor rund 450 Zuschauern einen offenen Schlagabtausch, wobei die Gastgeber erneut vorlegten. Gaetano brachte seine Mannschaft in der 57. Minute ein weiteres Mal in Führung. In einer wilden Schlussphase erzielte Hashimoto zunächst das 2:2 (79.), wenig später sah Velberts Pöhlker nach einem ruppigen Zweikampf die rote Karte und auch Bocholts Ferlings wurde mit der Ampelkarte des Platzes verwiesen. Kurz vor Schluss gelang den Hausherren der vermeintliche Lucky-Punch. Heck hatte seine Mannschaft in der 90. Minute zum viel umjubelten 3:2 geschossen. Das letzte Wort lag an diesem ereignisreichen Nachmittag aber ein weiteres Mal bei den Gästen. In der vierten Minute der Nachspielzeit schockte Platzeck den TVD, als er bei einer Ecke den Kopf hinhielt und den Ball im kurzen Eck versenkte. Dann war Schluss. In der Tabelle muss der TVD Velbert den Platz an der Sonne vorerst an Ratingen abgeben. Bocholt bleibt weiterhin ungeschlagen und rangiert auf Rang 9.

Vierfacher Biskup bombt Hiesfeld aus dem Keller - Meerbusch mit zweitem Sieg in Folge

In fünf Partien kam der katastrophal in die Saison gestartete TV Jahn Hiesfeld - ein Punkt aus den ersten fünf Spielen- nur auf drei Treffer und beklagte immer wieder die Harmlosigkeit in der eigenen Offensive. Alles andere als harmlos zeigte sich das Kellerkind am vergangenen Sonntag beim 1. FC Mönchengladbach. Im Kellerduell platzte scheinbar der Knoten in der Hiesfelder Offensive, die den 1. FCM über 90 Minuten schwindelig spielte und letztlich mit 8:0 demontierte. Nach den ersten 45. Minuten waren die Weichen für den ersten Hiesfelder Saisonsieg bereits gestellt. Aliu (1.), Hammoud (20.) und Biskup (43.) waren die Torschützen. Letzterer hatte an diesem Nachmittag besonders viel Spielfreude mit nach Mönchengladbach gebracht und besiegelte nach dem Seitenwechsel die Blamage der Hausherren mit drei weiteren Toren quasi im Alleingang. Aber auch Aliu (50.) und Hammoud (89.) durften jeweils ihren zweiten Treffer erzielen. Am Ende stand eine deutliche 0:8-Klatsche auf der Anzeigetafel der gänzlich überforderten Gastgeber. In der Tabelle springt Hiesfeld durch den ersten Dreier aus der roten Zone auf Rang 18. In Gladbach herrscht dagegen auf Rang 21 inzwischen Krisenstimmung.

Im Kampf um die Tabellenspitze haben sowohl die SpVg Schonnebeck als auch der SC Velbert Federn gelassen. Die drittplatzierte SpVg Schonnebeck kam in Monheim nicht über ein 1:1 hinaus und auch der SC Velbert musste sich mit einem Punkt zufriedengeben. Beim 3:3 gegen den VfB Hilden gab der SCV einen zweimaligen Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand.

Im Keller hat der TSV Meerbusch einen wichtigen Sieg eingefahren. Beim 2:0 gegen die SpVgg Sterkrade-Nord freute sich die Mannschaft von Antonio Molina über den zweiten Sieg in Folge und klettert auf Rang 16. Die vierte Pleite in Serie musste dagegen der SC Union Nettetal hinnehmen. Bei der TuRU Düsseldorf unterlag die Union mit 0:2. Weiterhin zu Gast im Keller ist auch der FSV Duisburg, der nach dem 3:3 gegen Niederwenigern nun schon seit vier Spielen auf einen Sieg wartet. Im Tabellenmittelfeld siegte der 1. FC Kleve durch einen Last-Minute Treffer mit 1:0 über Schwarz-Weiß Essen und der SC Düsseldorf West entführte beim 3:2 über die DJK Teutonia St. Tönis drei Punkte aus der Fremde.