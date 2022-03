Ratingen 04/19 feiert in Mönchengladbach gleich doppelt - Schwarz-Weiß Essen legt nach

Ratingen 04/19 steht in der Aufstiegsrunde, hatte aber mit einem sehr starken 1. FC Mönchengladbach gehörige Probleme. Stark in Form ist auch Schwarz-Weiß Essen, das den Rückenwind aus dem jüngsten 8:0 gewinnbringend in Niederwenigern einsetzen konnte.

Die 60 Zuschauer, die am Samstag den Weg auf die Ernst-Reuter-Anlage gewählt hatten, um den Tabellenvorletzten 1. FC Mönchengladbach gegen Aufstiegsrundenaspirant Ratingen 04/19 zu sehen, wurden für ihr Kommen belohnt, wenngleich der Nachmittag keinen erfolgreichen Verlauf für den FCM nahm. Doch höchst unterhaltsam war die Partie definitiv, in der 4. Minute stand Iwata nach einer Mbombo-Flanke am langen Pfosten goldrichtig und schob zur Mönchengladbacher Führung ein. Zehn Minuten später legte Iwata per Kopf das 2:0 nach. Der Abstiegskandidat zeigte eindrucksvoll, dass man ihn keinesfalls abschreiben sollte, denn im Anschluss war Mönchengladbach dem 3:0 nahe. Das fiel nicht, und so verkürzte Spillmann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einem direkt verwandelten Freistoß für seine Ratinger. Auch das schien die Hausherren nicht aus dem Konzept zu bringen, im zweiten Durchgang war knapp eine Viertelstunde gespielt, da erzielte Hoppe das 3:1.

Der Heimsieg schien so langsam greifbar zu werden, rutschte den Mönchengladbachern aber schnell wieder aus den Händen, denn Jaouadi sorgte mit seinen beiden Toren in der 61. und 66. Minute für den Gleichstand. Doch auch auf diesen Nackenschlag hatten die Hausherren die passende Antwort parat, in der 74. Minute markierte Hoppe das 4:3. Ratingen warf jetzt alles nach vorne und kam durch Eckhardt tatsächlich zum erneuten Ausgleich (82.). Doch nicht genug der Dramatik, in der 90. Minute gab es Foulelfmeter für Ratingen, Ilbay nahm sich den Ball und erzielte auf den letzten Metern eines wilden Ritts die erste RSV-Führung des Tages, die aber die alles entscheidende war, denn die Gäste machten mit diesem Dreier die Qualifikation für die Aufstiegsrunde perfekt.

FSV Duisburg wacht zu spät auf

Zwischen dem Neunten FC Monheim (spielfrei am Wochenende) und dem Vierzehnten Union Nettetal (Spiel gegen den 1. FC Bocholt fiel aus) tobt das Rennen um die Aufstiegsrunde, wobei der FSV Duisburg trotz Platz 13 keine Chancen mehr auf die Top-Elf hat, weil er zwei Spiele mehr als Nettetal absolviert hat. Dabei sind die Duisburger in diesem Kalenderjahr noch unbesiegt, doch ein mauer Herbst 2021 kostet dem FSV die Aufstiegsrunde. Gegen die TuRU Düsseldorf schossen Badnjevic (23.) und Sezen (44.) den 2:0-Sieg heraus, weswegen die Düsseldorfer nur noch aufgrund des besseren Torverhältnisses über dem Strich stehen.

Gut und gerne hätte der TSV Meerbusch vorbeiziehen können, doch beim SC Düsseldorf-West stand nach 90 Minuten ein torloses Unentschieden auf der Anzeigetafel.

Auf direktem Weg in die Aufstiegsrunde: Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat sich bei den Sportfreunden Niederwenigern eine glänzende Ausgangsposition erspielt. SW Essen

Ganz anders die Situation beim ETB Schwarz-Weiß Essen. Die Schwarz-Weißen ließen dem 8:0 gegen den SC Velbert nun ein 4:2 bei den Sportfreunden Niederwenigern folgen. Die Heimelf dezimierte sich bereits in der 8. Minute, als Barrera nach einer Grätsche von hinten Rot sah. Niederwenigern wehrte sich nach Kräften, verteidigte gegen optisch überlegene Essener sehr robust und ging in der 32. Minute durch Enz sogar in Führung. Gar nicht mal so unverdient, denn die Sportfreunde erspielten sich auch in Unterzahl Chancen. In der 38. Minute fiel der Ausgleich, erst traf Kimbakidila die Latte, den Abpraller verwertete Remmo mit einem technisch anspruchsvollen Dropkick. Es blieb aber eine zähe Angelegenheit für die Gäste. Aus ihrem spielerischen Übergewicht konnten sie bis dato nicht viel machen, hinten kassierte Lübcke das überraschende 1:2 durch Rapka (55.). Vielleicht war fünf Zeigerumdrehungen später etwas Wut dabei, doch Essen konnte es nur recht sein, wie Cisse nach einer Flanke von Dalyanoglu den Ball herzhaft im Eck versenkte. Jetzt lief es für Essen, Remmo dribbelte sich in der 62. Minute unwiderstehlich in den Strafraum und brachte seine Farben erstmals in Führung. Der drückend überlegene ETB fuhr nun vorzugsweise über die Flügel Angriff um Angriff, Eckball um Eckball segelte in den heimischen Strafraum. Doch noch immer stand es "nur" 3:2, ein Lucky-Punch der Sportfreunde hätte Schwarz-Weiß jederzeit um den Lohn bringen können. Es kam anders, in der 88. Minute leitete Cisse eine Flanke in den Lauf von Mumcu weiter, der die Partie mit dem 4:2 entschied. Essens Trainer Suat Tokat sagte nach Abpfiff: "Wir wussten, dass wir gegen einen häufig sehr tief stehenden Gegner spielen, und dass sehr viele lange Bälle kommen würden. Die beiden Tore gegen uns fielen dann, weil wir leider in Konter gelaufen sind, da haben wir uns nicht gut angestellt. Wichtig aber war, dass wir danach wieder zurückgekommen sind, indem wir ruhig blieben und unsere Struktur verfolgt haben."

Tore satt fielen nicht nur in Mönchengladbach, sondern am Freitag auch zwischen dem TV Jahn Hiesfeld und der SpVgg Sterkrade-Nord. Die Gäste führten nach Toren von Sasaki (15.) und Vergara-Schlootz (35.) 2:0, ehe Hiesfeld durch die beiden Doppeltorschützen Uzun (48./54.) und Falkenreck (68./87.) auf 4:2 davonzogen. Bayrams Anschlusstreffer in der dritten Minute der Nachspielzeit kam zu spät.

Für die SpVgg Schonnebeck traf beim 3:0 gegen den TVD Velbert Küper doppelt und Abrosimov einmal, die Sportfreunde Baumberg behielten im Verfolgerduell gegen den 1. FC Kleve die Oberhand. Beim 2:1 war Topal mit seinen beiden Treffern der Matchwinner.

An der Tabellenspitze blieb Bocholt wegen Corona-Fällen im eigenen Kader zur Untätigkeit verdammt. Somit zog die SSVg Velbert zumindest vorübergehend auf fünf Punkte davon. Auswärts beim Cronenberger SC hatte der Favorit zunächst so seine Probleme, ging in der 22. Minute trotzdem in Führung, als Ülker frei vor Torwart Zecevic diesen überlupfte. Kanschick verpasste in der 36. Minute den Ausgleich, als er nach einem Eckball frei vor Velberts Torwart Lenz auftauchte, aber über die Latte zielte. Stattdessen ließ Aydin in der 40. Minute bei einem Sololauf ein paar CSC-Spieler stehen und erhöhte auf 2:0. Cronenberg gab alles, um wieder zurückzukommen, doch bei sämtlichen Abschlüssen spritzte ein Gästespieler gerade noch so dazwischen. In der 58. Minute sah Koukoulis Rot wegen eines überharten Einsteigens, sodass Velbert in Überzahl nun merklich an Dominanz zulegte. Kaya spurtete in der 72. Minute durch die gegnerischen Abwehrreihen und schloss abgezockt zum 3:0 ab. Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit bediente Geisler im Strafraum Mondello, der den 4:0-Endstand markierte.

Schock für Teutonia St. Tönis

Tabellendritter mit aktuell neun Punkten Rückstand auf Platz eins bleibt der VfB 03 Hilden, der am Freitag die DJK Teutonia St. Tönis mit 3:1 besiegte. Weber traf zweimal (41./70.), Seki glich zwischenzeitlich aus (47.) und Meo (90.+1) setzte den Schlusspunkt. Für die Gäste war diese Niederlage aber zweitrangig, da Cheftrainer Josef Cherfi nur wenige Stunden vor dem Spiel ins Krankenhaus musste. Die Teutonen rechnen nicht damit, dass Cherfi in dieser Saison nochmal auf die Bank zurückkehren kann. Vorübergehend werden Teammanager Holger Krebs und Co-Trainer Justin Müller die Mannschaft führen. Gut möglich, dass der Verein die Trainerstelle bis Sommer nochmal anders besetzt, denn Krebs sagt: "Ich habe volles Vertrauen in Justin. Obwohl er noch ein junger Kerl ist, habe ich keine Bedenken. Aber er alleine mit einer Rasselbande von 20 Spielern - das ist dann doch zu früh. Wir werden jetzt zusammenrücken und uns austauschen. Wie es weiter geht, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht." Nicht nur der Teammanager muss erstmal den Schock um Cherfi verdauen.