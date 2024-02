Ratcliffe will "Liverpool und ManCity vom Thron stoßen" und sich in Newcastle bedienen

Jim Ratcliffe will Manchester United wieder zur Fußballmacht machen. Der neue Anteilseigner erklärt seine Beweggründe, die Herausforderungen - und warum der neue Sportdirektor aus Newcastle kommen soll.

Seit Mittwoch ist es endgültig fix: Die sportlichen Geschicke von Manchester United liegen ab sofort bei Sir Jim Ratcliffe, dem milliardenschweren Chef des Chemie-Konzerns Ineos. Der 71-Jährige erwarb 27,7 Prozent der Anteile - und hat Großes vor. Englischen Medien, unter anderem der BBC, gab er sein erstes ausführliches Interview.

Ratcliffe über ...

... die Gründe für den Deal: "Das war ein Jugendtraum. Normalerweise gehen sie nie in Erfüllung, das ist die Ausnahme. Für mich ist das keine finanzielle Investition. Wenn ich eine finanzielle Investition tätigen wollte, würde ich ein anderes Chemieunternehmen kaufen. Es geht um eine der größten Herausforderungen der Welt. Der einzige Grund, warum ich mich engagiere, ist, dass ich Manchester United wieder dorthin bringen möchte, wo es hingehört. Ich mag voreingenommen sein, aber ich glaube, dass es der größte und bekannteste Verein der Welt ist. Er sollte den besten Fußball der Welt spielen."

… die Rivalen Manchester City und FC Liverpool: "Wir können viel von unserem lauten Nachbarn (ManCity, Anm. d. Red.) und dem anderen Nachbarn lernen. Sie haben kluge Organisationen, großartige Mitarbeiter, ein gutes, engagiertes und hochkarätiges Umfeld, in dem sie arbeiten. Ich respektiere sie sehr, aber am Ende des Tages sind sie der Feind. Es gibt nichts, was ich lieber täte, als sie beide von ihrem Thron zu stoßen. Wir sind weit abgeschlagen. Das wird sich auch morgen nicht ändern. Die Leute müssen uns leider Zeit geben, um zurückzukommen. Es wird zwei bis drei Saisons dauern. Wir brauchen Geduld. Im Sommer viel Geld auszugeben ist keine Lösung, es ist viel komplizierter als das."

Dan Ashworth ist als Sportdirektor eine 10 von 10 - einer der besten überhaupt. Jim Ratcliffe

... die Herausforderungen bei ManUnited: "Es geht nicht darum, einen Lichtschalter umzulegen. Es geht nicht nur um eine einfache kurzfristige Lösung. In den letzten elf Jahren (seit dem Ende der Ferguson-Ära, Anm. d. Red.) hat Manchester United viele Trainer gehabt, und keiner war in diesem Umfeld sehr erfolgreich. Das sagt mir, dass mit dem Umfeld etwas nicht stimmt. Es ist für mich nicht konstruktiv, jemandem die Schuld zu geben, es ist einfach eine Tatsache. Ich konzentriere mich darauf, wie ich dieses Umfeld ändern kann."

… die Glazers: "Ich kenne nur Joel und Avram und sie sind, entgegen dem, was man in der Presse lesen kann, sehr nette Leute, sehr höflich und begeisterte Anhänger von Manchester United. Ich verstehe die Frustration der Fans. Aber versucht, geduldig zu sein, und wir werden versuchen, Manchester United wieder dorthin zu bringen, wo es hingehört. Ich denke, dass es in gewisser Weise die einfachere Lösung für die Familie Glazer gewesen wäre, direkt an die Kataris zu verkaufen. Aber für sie war die beste Lösung, an mich zu verkaufen, weil sie dachten, dass United davon mehr profitieren würde."

... Sportdirektor Dan Ashworth, den ManUnited per Ablösesumme von Newcastle United weglocken will und der von Newcastle derzeit freigestellt ist - und freigestellt bleiben soll, wenn kein Deal zustande kommt: "Dan Ashworth ist als Sportdirektor eine 10 von 10 - einer der besten überhaupt. Er wäre eine sehr gute Wahl für Manchester United. Es ist verständlich, dass jemand wie Dan den Job bei Manchester United in diesem Stadium seiner Karriere als eine sehr interessante Herausforderung ansieht. Was ich für völlig absurd halte, ist die Vorstellung, dass ein Mann, der wirklich gut in seinem Job ist, anderthalb Jahre lang nichts tut. So funktioniert das Vereinigte Königreich nicht, und so funktioniert auch das Gesetz nicht."

Es ist Zeit, ein Nationalstadion im Norden Englands zu bauen. Jim Ratcliffe

... seine Liebe zu ManUnited: "Ich war in der Grundschule im Norden Manchesters und in meiner Klasse war die eine Hälfte der Schüler hellblau und die andere Hälfte rot. Meine Familie war rot. Meine Mutter und mein Vater waren immer Fans von Manchester United, und ich bedaure nur, dass meine Eltern heute nicht hier sind. Mit sechs oder sieben Jahren wurde ich automatisch ein Manchester-United-Fan. Das ist ein wichtiger Teil deines Lebens."

... den Traum, Old Trafford nicht zu erneuern, sondern ein ganz neues Stadion zu bauen: "Es ist Zeit, ein Nationalstadion im Norden Englands zu bauen, ein Weltklassestadion, in dem England spielen und das FA-Cup-Finale austragen könnte."

… eine mögliche Rückkehr von Mason Greenwood, der im Sommer 2023 nach eingestellten Ermittlungen wegen Vergewaltigung und körperlicher Gewalt zum FC Getafe verliehen wurde und dort sportlich überzeugt: "Alles, was ich tun kann, ist, über das Prinzip zu sprechen, wie wir an solche Entscheidungen herangehen. Ist er der richtige Typ Fußballer, sind wir mit ihm zufrieden ... ist er ein guter Mensch oder nicht? Es ist noch keine Entscheidung getroffen. Wir müssen uns die Fakten ansehen, fair urteilen und berücksichtigen, was die Werte des Vereins sind. Im Grunde lautet die Frage: ist er ein guter Kerl oder nicht? Könnte er aufrichtig für Manchester United spielen, würden wir uns damit wohlfühlen, und würden sich die Fans damit wohlfühlen?"