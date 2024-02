Ratcliffe-Einstieg bei Manchester United offiziell vollzogen

Nun ist es offiziell: Der britische Milliardär Jim Ratcliffe ist Anteilseigner von Manchester United. Der 71-Jährige übernimmt 27,7 Prozent der Aktien der Red Devils.

"Miteigentümer von Manchester United zu werden, ist eine große Ehre und bringt große Verantwortung mit sich", wird Ratcliffe in einer Pressemitteilung Manchester Uniteds am Dienstagabend zitiert: "Dies markiert zwar den Abschluss der Transaktion, aber erst den Anfang unserer Reise, Manchester United zurück an die Spitze des englischen, europäischen und weltweiten Fußballs zu bringen."

Die beiden Parteien hatten an Heiligabend 2023 nach langen Verhandlungen eine Übereinkunft über den Einstieg Ratcliffes getroffen. Zunächst hatte die Premier League zugestimmt, mit Ablauf des 17. Februars hat nun auch der englische Verband FA grünes Licht gegeben. ManUnited bestätigte am Dienstagabend die Übernahme der Anteile.

Ratcliffe übernimmt sogar mehr Aktien als zunächst geplant. Im ausgehandelten Deal im Dezember wurde von 25 Prozent der Aktien gesprochen. Wie ManUnited nun bekanntgab, investierte Ratcliffe sogar in 27,7 Prozent der Aktien. Angaben über die finanziellen Details machten die beiden Parteien nicht. Die BBC hatte aber bereits die Summe von 1,4 Milliarden Euro für die 25 % genannt. Nun hat Ratcliffe nach dem Abschluss des ursprünglichen Aktienpakets noch einmal 200 Millionen US-Dollar in die Hand genommen. Zudem wird er bis spätestens 31. Dezember 2024 weitere 100 Millionen US-Dollar investieren. Diese Mittel sollen zukünftige Investitionen in das Old Trafford ermöglichen.

Ratcliffe wird die sportliche Verantwortung bei Manchester United übernehmen

Mehrheitseigner bleibt die US-amerikanische Glazer-Familie, die bei den Anhänger der Red Devils aber unbeliebt ist. Ratcliffe wird für sein finanzielles Engagement nun allerdings die Verantwortung für die sportlichen Belange übernehmen: "Als Junge aus der Region und lebenslanger Anhänger des Klubs bin ich sehr glücklich, dass wir eine Vereinbarung mit dem Vorstand von Manchester United gefunden haben, die die Verantwortung für das Management des Fußball-Geschäfts an uns überträgt", sagte Ratcliffe im vergangenen Jahr mit Blick auf die Sport-Kompetenz in seinem Unternehmen.

Ratcliffe ist Gründer und Vorstandsvorsitzender des Chemieunternehmens Ineos, das sich bereits als Sponsor in verschiedenen Sportarten engagiert. So gehören bereits der Schweizer Klub FC Lausanne-Sport sowie der französische Verein OGC Nizza zum Portfolio von Ineos. Auch im Radsport (Ineos-Grenadiers) sowie im Segelsport ist Ratcliffe mit seinem Unternehmen aktiv.

Offizieller Aufkäufer der Aktien heißt "Trawler Limited"

Allerdings lautet der Name des Unternehmens, das als offizieller Aufkäufer der ManUnited-Aktien auftrifft, "Trawlers Limited", das sich ebenfalls zu 100 Prozent in Besitz von Ratcliffe befindet. Dieser hatte bereits angekündigt, dass er keine Mittel von Ineos für den Einstieg bei ManUnited verwenden wird.