Rassistische Geste gegen Son: Crystal Palace kündigt harte Konsequenzen an

Der Kampf gegen Rassismus ist ein weltweiter - das zeigte sich an diesem Wochenende auch in London beim Spiel der Tottenham Hotspur.

Die Spurs gewannen am Samstag dank eines Treffers von Harry Kane mit 1:0, doch nach Abpfiff trat der Sieg ins zweite Glied, denn einmal zog Fehlverhalten aus dem Publikum die Aufmerksamkeit auf sich.

Was war geschehen? Bei der Auswechslung von Heung-Min Son (135 Bundesligaspiele und 41 Tore für den Hamburger SV und Bayer 04 Leverkusen) wurde der Südkoreaner offenbar von einer Person aus dem Gäste-Block mit einer rassistischen Geste beleidigt. In Sozialen Medien kursiert bereits ein Video von dem Vorfall in der 89. Minute.

"Wir sind uns dessen bewusst, dass online ein Video kursiert, das zeigt, wie ein Individuum aus dem Gäste-Bereich rassistische Gesten in Richtung Heung-Min Son zeigte", teilte Crystal Palace mit, bestätigte zudem, dass der Vorfall auch dem Klub am Samstag direkt angezeigt wurde und kündigte auch ein hartes Durchgreifen an. "Wir haben der Polizei Beweise vorgelegt, und wenn der Mann identifiziert ist, wird er mit einem Vereinsverbot belegt. Wir werden ein solches Verhalten in unserem Verein nicht dulden."

Palace betonte, dass man "alles in seiner Macht stehende" tun wolle, um den Täter aufs schärfste zu bestrafen, sollte dessen Schuld nachgewiesen werden - "so wie wir es in dieser Saison bereits getan haben, als Son beim FC Chelsea beleidigt wurde." Mitte August war der 30-Jährige beim 2:2 im Derby zwischen Tottenham und den Blues an der Stamford Bridge rassistisch beleidigt worden - auch damals mit einer Geste.

Auch Tottenham kündigte an, sowohl mit Crystal Palace als auch der Polizei zusammenarbeiten zu wollen, um die Person zu identifizieren. "Diskriminierung jeglicher Art ist abscheulich und hat keinen Platz in der Gesellschaft, in unserem Spiel und in unserem Verein."