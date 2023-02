Rassistische Beleidigungen gegen Maurides

St. Paulis Angreifer Maurides Roque Junior ist in den sozialen Medien beleidigt worden, unter anderem gab es rassistische Kommentare und Nachrichten.

Der FC St. Pauli verurteilt die rassistischen Kommentare und die Beleidigungen gegen den 28-jährigen Brasilianer Maurides "aufs Schärfste", wie der Kiez-Klub am Montag mitteilte.

"Rassismus hat am Millerntor keinen Platz und ist durch nichts zu rechtfertigen. Das sollte für alle Stadien, Kurven sowie auch für sogenannte soziale Medien gelten. Die Vorfälle zeigen auf bittere Weise, wie wichtig es ist, sich kontinuierlich und immer wieder gegen Rassismus auszusprechen und zu engagieren", schreibt der FC St. Pauli auf seiner Vereinswebsite.

Sondertrikot "Kein Platz für Rassismus"

Die Hanseaten sind am Sonntag beim 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern mit einem Sondertrikot aufgelaufen. "Kein Platz für Rassismus" stand auf der Brust der Kiez-Kicker.

Maurides war in der 80. Minute für den neuseeländischen Torschützen Connor Metcalfe eingewechselt worden.

Hürzelers geschichtsträchtige Note

Unter ihrem neuen Chefcoach Fabian Hürzeler haben die Hamburger in die Erfolgsspur zurückgefunden. Mit 29 Jahren ist er der jüngste amtierende Trainer im deutschen Profifußball. Dass jeder seiner Siege bisher eine geschichtsträchtige Note hatte, lächelt er mit der Routine eines alten Hasens weg. Das 1:0 zum Rückrundenauftakt beim 1. FC Nürnberg beendete einen fast einjährigen Auswärtsfluch, das 2:0 in der Vorwoche war der erste Heimsieg gegen Hannover 96 seit 1994, und das 1:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern bedeutet den dritten Sieg in Serie ohne Gegentor. Das gab es zuletzt 2007 in der Regionalliga Nord für die Hanseaten. "Aber Serien", erklärt der Coach, "interessieren mich wirklich gar nicht."

Am kommenden Samstag gastiert der im Jahr 2023 ungeschlagene FC St. Pauli, derzeit Tabellenneunter, beim Aufsteiger 1. FC Magdeburg (13 Uhr, LIVE! bei kicker) und kann sich weiter von der Abstiegszone absetzen.