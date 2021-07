Rassismus-Vorfall "jetzt schon fast kein Thema mehr"

Vor dem Olympia-Auftaktspiel gegen Brasilien will sich DFB-Newcomer Anton Stach weder vom "total" anderen Wetter ablenken lassen - noch vom Rassismus-Eklat im Honduras-Testspiel.

Bundesliga-Aufsteiger, U-21-Europameister, Olympia-Teilnehmer: Anton Stach. UEFA via Getty Images

Anton Stach hat Olympische Spiele immer gerne im Fernsehen verfolgt, doch in diesem Jahr muss er ein paar TV-Sitzungen ausfallen lassen - weil er selbst bei Olympia spielt. "Man hat es immer nur gehört und im Fernsehen gesehen, jetzt ist man selber Teil: Das ist schon eine Riesensache für mich, muss ich ganz ehrlich sagen", sagte der 22-jährige Mittelfeldspieler der SpVgg Greuther Fürth am Montagmittag, als es in Japan bereits nach 20 Uhr war.

Seine Olympiateilnahme sei die nächste "kleine Steigerung" nach verrückten Wochen: "Erst kam der Aufstieg, dann die Nominierung für die U 21, dann haben wir da auch noch die U-21-EM geholt." Und bald dürfte er auch noch in der Bundesliga debütieren. Auch unter Corona-Bedingungen will Stach in Tokio deshalb alles "aufsaugen" und, falls möglich, auch andere Sportarten live vor Ort verfolgen, am liebsten Basketball und "natürlich Leichtathletik".

Beeindruckt ist er von der Umgebung schon jetzt: "Als wir im Flugzeug saßen und ich aus dem Fenster geguckt und die Stadt gesehen habe - so was habe ich noch nie gesehen. Das sind so viele neue Eindrücke. Deswegen steigen natürlich die Vorfreude und die Lust, das erste Spiel zu bestreiten."

Stach und die Brasilien-Revanche: "Wir wissen auch, dass sie gewonnen haben"

Das findet für die DFB-Auswahl am Donnerstag (13.30 Uhr MESZ, LIVE! bei kicker) gegen Brasilien statt, das 2016 im Finale von Rio Deutschlands Goldmedaille verhindert hatte. "Das Spiel haben wir nicht noch mal zusammen angeschaut, aber wir wissen ja auch, dass sie gewonnen haben", so Stach, der mit dem Teamgedanken aus der U 21 punkten will: "Dann können wir auch den Brasilianern wehtun. Wir dürfen einfach keine Angst haben und müssen richtig dagegenhalten."

Auch die "total drückende Hitze" dürfe keine Ausrede sein. Die sei zwar eine "totale Umstellung", findet Stach und denkt "nicht, dass wir uns komplett daran gewöhnen". Aber: "Die anderen Teams kommen ja auch von überall aus der Welt. Klar ist es schwierig zu spielen, wenn es so schwül ist, aber das schaffen wir."

Erstaunlich schnell scheint dagegen der Rassismus-Vorfall im abgebrochenen Testspiel gegen Honduras am Samstag abgehakt worden zu sein. "Wie es nach außen wirkte, war es schon eine größere Sache. Aber bei uns im Team ist es jetzt schon fast kein Thema mehr", sagt zumindest Stach. Jordan Torunarigha, der offenbar von einem Gegenspieler rassistisch beleidigt worden war, sei innerhalb der Mannschaft "super aufgefangen" worden.

Der Eklat sei zwar "noch mal thematisiert" worden, inzwischen gelte aber der "volle Fokus" dem Brasilien-Spiel. Stach ist der Meinung: "Ich denke nicht, dass wir uns jetzt noch mit irgendwelchen nebensächlichen Sachen beschäftigen sollten."