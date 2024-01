Rassismus-Vorfall gegen Milan-Keeper Maignan: Ermittlungen eingeleitet

Beim Auftritt Milans bei Udinese Calcio ist es zu einem Rassismus-Vorfall gekommen. Den potenziellen Verursachern drohen nun juristische Konsequenzen.

Denn wie die Staatsanwaltschaft der norditalienischen Stadt Udine mitteilte, wurden Ermittlungen gegen rund zehn Udinese-Problemfans aufgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, den Torwart mit Affenlauten verunglimpft zu haben.

Die zehn Tatverdächtigen konnten anhand von Videoaufzeichnungen während der Partie zwischen Udinese Calcio und der AC Mailand (2:3) am Samstagabend identifiziert werden. Das bestätigte der Staatsanwalt von Udine, Massimo Lia.

Während der Partie war Milans französischer Keeper Mike Maignan mehrfach rassistischen Beleidigungen aus dem Block der Udinese-Fans ausgesetzt. Nach rund einer halben Stunde suchte Maignan das Gespräch mit Schiedsrichter Fabio Maresca. Kurz darauf verließ der 28-Jährige, der von etlichen Mitspielern umarmt wurde, das Spielfeld und ging in die Kabine. Nach einer mehrminütigen Unterbrechung kehrte Maignan schließlich zurück, das Spiel wurde anschließend fortgesetzt.

Der Kampf gegen Rassismus ist hart, man braucht dafür Zeit und Mut, doch wir werden siegen. Mike Maignan

"Sie haben Affenlaute imitiert. So etwas sollte es in der Fußballwelt nicht geben und man muss einfach reagieren", sagte Maignan nach der Partie. Das erste Mal habe er es noch überhört, doch dann habe er handeln müssen. Es sei zudem nicht das erste Mal in seiner Karriere gewesen, dass er Rassismus zu spüren bekommen habe, ergänzte der schwarze Fußballprofi. "Ich wollte das Spiel nicht fortsetzen." Aber dann habe er mit dem Team entschieden, dass es doch weitergehen solle: "Ich habe die Unterstützung aller gespürt."

Udines Bürgermeister bietet Maignan die Ehrenbürgerschaft an

Neben Udinese Calcio, das jegliche Form von Rassismus ablehnte und die uneingeschränkte Hilfe bei der Aufklärung des Eklats zusicherte, reagierte auch die Stadt Udine. So will der regierende Bürgermeister von Udine, Alberto Felice De Toni, Maignan die Ehrenbürgerschaft verleihen. "Udine ist keine rassistische Stadt, im Gegenteil sie hat eine lange Geschichte der Gastfreundschaft. Aus diesem Grund habe ich Maignan persönlich nach Udine eingeladen, um konkrete Initiativen für junge Menschen gegen Rassismus zu planen", so De Toni.

Maignan betontet mittlerweile, dass er "kein Opfer" ist. "Ich danke meinen Teamkollegen und allen Spielern, die mir Solidaritätsbotschaften zugesendet haben. Der Kampf gegen Rassismus ist hart, man braucht dafür Zeit und Mut, doch wir werden siegen."