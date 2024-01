Rassismus-Vorfall beim Frankreich-Spiel überschattet die Handball-EM

Das packende Hauptrundenspiel zwischen Rekord-Weltmeister Frankreich und Kroatien hallt noch immer nach. Wie die EHF am Freitag mitteilte, hat sie Ermittlungen wegen rassistischer Beleidigungen gegen französische Spieler eingeleitet.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Es war kein normales Hauptrundenspiel, das sich Frankreich und Kroatien am Donnerstag in Köln lieferten. Das ist es aber auch selten, wenn die beiden stolzen Handball-Nationen aufeinandertreffen. Kroatische Fans schlugen allerdings über die Stränge, als sie mit einem Becherwurf in Richtung der französischen Bank für einen Aufreger sorgten.

Kentin Mahé hatte noch am Donnerstagabend in der Mixed Zone der ausverkauften Lanxess Arena erklärt: "Drei oder vier besoffene Fans haben Ärger gemacht und einen Becher geworfen, die haben gemerkt, die kriegen uns wieder nicht. Das waren sicher nicht die hellsten Birnen, aber solche Sachen kennt man auch aus Kroatien. Da fliegen auch mal Sachen auf die Platte."

Die französischen Spieler berichteten aber auch über unentschuldbares Verhalten diverser kroatischer Fans. So habe es während der 60 Minuten auch rassistische Gesänge in Richtung von Les Experts gegeben. Ein Vorfall, der untolerierbar ist - und deswegen nun auch von der EHF untersucht wird.

Identifizierte Fans von der Tribüne entfernt

"Der Europäischen Handball-Föderation sind die öffentlichen Erklärungen von Spielern der französischen Nationalmannschaft bekannt, wonach sie während des Hauptrundenspiels zwischen Frankreich und Kroatien am Donnerstag Ziel rassistischer Gesänge gewesen seien", schreibt der Verband am Freitag in einer Pressemitteilung: "Die Europäische Handball-Föderation verurteilt alle Formen von Rassismus, Diskriminierung und Intoleranz. Verhaltensweisen, die darauf abzielen, Spieler, Offizielle und Zuschauer zu diskriminieren oder rassistisch zu beleidigen, werden bei keinem unter dem Dach der EHF organisierten Spiel toleriert."

Wie der Verband mitteilte, wurden die identifizierten Zuschauer während des Spiels von Sicherheitskräften von der Tribüne entfernt. Damit sei der Vorfall aber nicht erledigt, die EHF kündigte Diskussionen mit dem DHB an, "um alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, damit sich so etwas nicht wiederholt". Der DHB sicherte bereits seine "hundertprozentige" Unterstützung zu.

Auch Frankreichs Gegner werde noch einmal sensibilisiert. Der Vorfall werde "mit der kroatischen Delegation besprochen", um auch deren "erweiterte Verantwortung für das Verhalten ihrer Fans bei den Spielen zu unterstreichen".

Kroatiens Fans stehen also ab sofort unter besonderer Beobachtung. Weiter geht es für das Team um Domagoj Duvnjak am Samstag (18 Uhr) mit dem zweiten Hauptrundenspiel gegen Ungarn, am Montag (15.30 Uhr) folgt das Duell mit Island, ehe zum Abschluss der zweiten Turnierphase am Mittwoch (20.30 Uhr) der Vergleich mit Gastgeber Deutschland ansteht.