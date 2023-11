Rassismus und Antisemitismus: VfB erteilt Stadionverbote

Der VfB Stuttgart hat gegen zwei Zuschauer, die sich beim Spiel gegen Hoffenheim antisemitisch und rassistisch geäußert hatten, Stadionverbote verhängt. Alexander Wehrle bedankt sich bei den Zeugen.

Ein Dauerkartenbesitzer und ein weiterer Zuschauer dürfen auf absehbare Zeit keine Heimspiele des VfB Stuttgart mehr besuchen. Wie der Tabellendritte der Bundesliga am Mittwoch mitteilte, wurden zwei Personen mit Stadionverboten belegt, die sich beim vorletzten Liga-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (2:3) auf hässliche Weise geäußert hatten.

Nach Klubangaben war der betroffene Dauerkartenbesitzer mit antisemitischen Bemerkungen aufgefallen. Die andere "stark alkoholisierte" Person hatte einen Hoffenheimer Spieler rassistisch beleidigt. Weil Zeugen die Vorfälle meldeten - unter anderem bei der telefonischen Anlaufstelle "Das Dächle" der VfB-Fanbeauftragten -, konnten die beiden Personen identifiziert werden. "Rund um die Partie gegen Borussia Dortmund" am vergangenen Samstag (2:1) seien beide mit einem Haus- und Stadionverbot belegt worden. Außerdem wurde Strafanzeige gestellt.

Wehrle dankt für die Zivilcourage

"Der VfB Stuttgart steht für Fairplay und klare gesellschaftliche Werte", betonte VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle. "Sowohl unser Sicherheitsdienst als auch die Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen Fanbetreuung und Stadionsicherheit sind angehalten, konsequent darauf zu achten, dass Rassismus, Antisemitismus und andere Formen der Diskriminierung in unserem Stadion keinen Raum haben. Gerade in der aktuellen Situation, in der zunehmend Minderheiten und insbesondere Jüdinnen und Juden öffentlich Hass und Hetze ausgesetzt sind, werden wir hier keinerlei falsche Toleranz an den Tag legen. Den Fans, die Zivilcourage gezeigt haben und eingeschritten sind, gelten unser Dank und unsere Unterstützung."

Wie der VfB weiter mitteilte, sind momentan drei weitere Personen mit einem Stadionverbot auf Bewährung belegt. Damit es nicht in Kraft tritt, müssen die Betroffenen demnach "bis zu einem gesetzten Stichtag in Zusammenarbeit mit dem VfB-Fanprojekt die Teilnahme an gesellschaftspolitischen und präventiven Kursen nachweisen".