Rassismus-Eklat: Vikings stellen sich vor NFL-Spieler Mattison

Das Thursday Night Game zum Auftakt von NFL-Woche 2 hat für die Minnesota Vikings neben dem Fakt der Niederlage (28:34 in Philadelphia) einen ganz faden Beigeschmack. Einer ihrer Spieler ist Zielscheibe von Rassismus geworden - wohl, weil viele Fans unzufrieden mit ihrem Ergebnis bei "Fantasy Football" waren.

Die Philadelphia Eagles haben auch ihr zweites Spiel in der neuen NFL-Saison gewonnen - und die Minnesota Vikings durch das 28:34 in Philly bereits die zweite Niederlage dieser erst gestarteten Regular Season eingefangen.

Bestandteil der Nachberichterstattung war aber nicht nur das Sportliche wie der Fakt, dass Quarterback Kirk Cousins abgesehen von einem Fumble mit 364 Passing Yards und vier Touchdown-Würfen überragt hatte. Sondern auch: Alexander Mattison.

Der 25-jährige Running Back der Vikes war Opfer von Rassismus geworden.

Mattison: "Diese Scheiße ist nicht akzeptabel"

Auf Instagram veröffentlichte der 25-jährige Athlet - 2019 in der 3. Runde und an 102. Stelle ins Team geholt und seit dieser Saison Nachfolger der jahrelangen Nummer eins Dalvin Cook (New York Jets) - zwei Screenshots von mehreren Mitteilungen, in denen er übel beleidigt wird.

"Unglaublich... Das ist nicht okay. [...] Ihr könnt mich so viel ihr wollt wegen Fantasy anmachen oder sagen, was für ein schlechter Spieler ich bin. Blah blah blah. Das ist mir egal", schrieb der Profisportler dazu. "Aber diese Scheiße ist nicht akzeptabel. Ich hoffe, die über 60 Leute, die sich dazu entschieden haben, mich mit widerlich respektlosen Nachrichten anzugreifen, denken wirklich darüber nach, was zur Hölle sie da gesagt haben und wie es jemanden wirklich berührt. Unter meinem Helm bin ich ein Mensch, ein Vater, ein Sohn. Das ist einfach krank."

Die Vikings werden weiterhin dafür kämpfen, Hass zu beseitigen, zu bilden und eine vielfältige, gleichberechtigte und integrative Gemeinschaft zu fördern, die unsere einzigartigen Hintergründe respektiert und wertschätzt. Minnesota Vikings

In den von ihm gezeigten Ausschnitten, die Mattison in seiner Story geteilt hatte, benutzen die User der Plattform eindeutig rassistische Worte. Zudem wird der Running Back aufgefordert, sich nach seiner schlechten Leistung (acht Rushes für 28 Yards, plus Fumble) das Leben zu nehmen. Offenbar sind viele der beleidigenden Nachrichtenverfasser Spieler von "Fantasy Football", haben mit dem Akteur an diesem Spieltag nur wenig Punkte gemacht und infolgedessen ihre vollkommen deplatzierte Wut und ihren Hass im Netz verbreitet.

"Wir stehen an der Seite von Alexander"

Inzwischen bezogen auch die Minnesota Vikings Stellung zu dem Thema und schrieben etwa auf Twitter klipp und klar: "Wir sind empört über den Hass und die rassistischen Beleidigungen, die nach dem Spiel gestern Abend gegen Alexander Mattison gerichtet worden sind. Es gibt keinen Platz für rassistische Worte oder Handlungen im Sport oder in der Gesellschaft. Die Vikings werden weiterhin dafür kämpfen, Hass zu beseitigen, zu bilden und eine vielfältige, gleichberechtigte und integrative Gemeinschaft zu fördern, die unsere einzigartigen Hintergründe respektiert und wertschätzt. Wir stehen an der Seite von Alexander und allen Spielern, die diese Art von ignorantem und voreingenommenem Verhalten leider erleben - und wir bitten unsere Fans, weiterhin für die Beseitigung von Rassismus zu kämpfen."

Vikes-Cheftrainer Kevin O'Connell ergänzte noch: "Ich weiß, dass das kein Einzelfall ist. Ich seh aber einfach keinen Raum für so etwas. Rassismus hat keinen Platz, egal wie sehr jemand davon enttäuscht ist, wie Fantasy-Punkte oder die Leistung eines Spielers gewesen sind."