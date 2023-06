Rassismus-Affäre: PSG-Coach Galtier vorläufig festgenommen

Der scheidende PSG-Coach Christophe Galtier (56) ist am Freitagmorgen vorläufig festgenommen worden. Hintergrund sind Diskriminierungsvorwürfe aus seiner Zeit bei OGC Nizza.

Xavier Bonhomme, Staatsanwalt in Nizza, bestätigte der französischen Nachrichtenagentur AFP, dass Galtier sowie sein Adoptivsohn John Valovic-Galtier am Freitag in Nizza wegen des Verdachts der Diskriminierung vorläufig festgenommen worden seien. Bereits Mitte April war ein Ermittlungsverfahren gegen den Coach, der bei PSG vor der Entlassung steht, wegen des Vorwurfs der "Diskriminierung aufgrund der Rasse oder Zugehörigkeit zu einer Religion" eingeleitet worden.

Damals hatten Medien eine von Nizzas Ex-Sportdirektor Julien Fournier stammende E-Mail an die Besitzer des Vereins öffentlich gemacht. In dieser hatte Fournier unter anderem geschrieben, dass Galtier, der in der Saison 2021/22 OGC Nizza trainierte und in dieser Funktion mit Fournier zusammenarbeitete, diskriminierende Kommentare über Nizza-Profis abgegeben habe. So soll sich der Trainer rassistisch und islamfeindlich über Spieler geäußert haben. Fournier war in dem Fall bereits im Mai verhört worden, auch andere Mitglieder der Vereinsführung sollen vernommen worden sein.

PSG-Ablösung noch nicht offiziell

Galtier hatte die Vorwürfe damals abgestritten und angekündigt, rechtliche Schritte wegen Verleumdung einzuleiten. "Sie treffen mich in meinem tiefsten Inneren", hatte er auf einer Pressekonferenz gesagt und sich als "Kind der Sozialsiedlungen" beschrieben. PSG hatte Galtier damals "volle Unterstützung" zugesichert.

Galtier war nach der Sensations-Meisterschaft mit Lille 2021 nach Nizza gewechselt, dort aber nur eine Saison geblieben. Im Anschluss hatte ihn Paris St. Germain verpflichtet. PSG führte Galtier zwar zur Meisterschaft, in den Pokal-Wettbewerben enttäuschte der Hauptstadtklub aber. Die Trennung von Galtier ist Medienberichten zufolge bereits beschlossene Sache, aber noch nicht offiziell. Sein Nachfolger soll der ehemalige Barcelona-Coach Luis Enrique werden.