Rasner wechselt von der Admira zu Ried

Die SV Ried rüstet sich für den Aufstiegskampf in der kommenden Saison. Der Tabellenzweite der abgelaufenen Saison gab die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Martin Rasner bekannt.

Martin Rasner spielt in der kommenden Saison für die SV Ried, das gab der Vizemeister der 2. Liga am Mittwoch bekannt. Rasner kommt ablösefrei von der Admira und unterschreibt bei den Oberösterreichern einen Vertrag bis Sommer 2026.

"Mit Martin Rasner haben wir alle Punkte unseres gesuchten 6er-Profils abgedeckt. Er ist ein absoluter Führungsspieler und Lautsprecher und wird mit seiner spielerischen Qualität und Erfahrung auf dem Platz und in der Kabine eine wichtige Rolle einnehmen", freut sich Geschäftsführer Sport Wolfgang Fiala über den abgeschlossenen Transfer.

Rasner stand in der vergangenen Saison 27-mal für die Admira auf dem Feld und zählte zum Stammpersonal der Niederösterreicher. In der kommenden Spielzeit nimmt er mit Ried den Meistertitel in Angriff. "Der Verein hat sich sehr um mich bemüht. Ich hatte von Anfang an ein sehr gutes Gefühl. Ich kann es gar nicht erwarten, bis die neue Saison losgeht. Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Saison spielen werden und unsere Saisonziele erreichen werden. Ich möchte meine Erfahrung einbringen und der Mannschaft Stabilität geben", so Rasner.