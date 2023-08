Ajax überrollt Rasgrad, umworbener Kudus glänzt mit Dreierpack

Ajax Amsterdam hat bereits auswärts den Grundstein für den Einzug in die Gruppenphase der Europa League gelegt. Beim bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad gab es ein klares 4:1.

Nachdem Ajax Amsterdam am zweiten Spieltag der Eredivisie erstmals Federn ließ - bei Excelsior Rotterdam gab es nur ein 2:2 - lief der Auftakt auf internationaler Bühne wieder reibungslos. Bei Ludogorez Rasgrad überzeugten die Amsterdamer mit einem 4:1-Sieg.

Mann des Spiels war ausgerechnet Mohammed Kudus. Der Ghanaer wird unter anderem von West Ham United umworben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen die Vereine kurz vor einer Einigung stehen, eine Summe von mehr als 40 Millionen Euro soll für den Offensiv-Allrounder fließen.

Mit seinem Auftritt in der Europa-League-Qualifikation hat Kudus dieses Preisschild zumindest einmal unterstrichen. Es dauerte nur 16 Minuten, da war der 23-Jährige erstmals zur Stelle. Devyne Rensch eroberte den Ball am gegnerischen Strafraumeck, Kudus nahm die Kugel auf, erwischte Keeper Sergio Padt auf dem falschen Fuß und verwandelte aus 16 Metern halbrechts ins kurze Eck.

Auch Ex-Leipziger Brobbey trifft

Nur zwei Minuten später war es dann Kenneth Taylor, der Kudus mit einem präzisen Pass gegen tiefstehende Bulgaren in Szene setzte. Sechs Meter vor dem Tor spitzelte dieser den Ball an Padt vorbei zum frühen 2:0. Kurz vor der Pause durften dann auch mal die Kollegen glänzen. Owen Wijndal fand Brian Brobbey mit seiner Flanke, der Ex-Leipziger köpfte völlig frei zum 3:0 ein (40.).

Im zweiten Durchgang dauerte es aber nicht lange, bis erneut Kudus das Tor traf. Diesmal profitierte er von einem starken Antritt des eingewechselten Carlos Forbs - Neuzugang von Manchester City -, der Steven Bergwijn bediente. Statt abzuschließen behielt der Niederländer elf Meter vor dem Tor die Übersicht und spielte noch einmal rüber zu Kudus, der es ihm mit seinem dritten Tor des Tages dankte.

Olivier Verdon gelang nach 70 Minuten per Strafstoß immerhin noch der Anschlusstreffer für Rasgrad, doch die Bulgaren brauchen wohl im Rückspiel ein kleines Wunder, um die siebte Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase in Serie noch zu sichern. Am kommenden Donnerstag (20 Uhr) ist Ludogorez zu Gast in der Johan Cruijff Arena.