Rasendes Roulette

Die Rückkehr der Formel 1 nach Las Vegas ist eine sündhaft teure Strip-Show.

Die Preisfrage ist: Hatte Elvis Presley damals wirklich recht? Denn der King hatte einst den inoffiziellen Wegweiser für den vielleicht spektakulärsten Neuzugang im Rennkalender der Formel 1 geschrieben: "Die Stadt der gleißenden Lichter wird meine Seele entflammen. Ich habe eine Menge Geld zu verbrennen. Also erhöhe die Einsätze - Viva Las Vegas!"

Die endgültige Abrechnung mit Bernie Ecclestone

Die Reise kurz vor Saisonschluss führt mitten in das Herz des amerikanischen Traums. Eine Reise ins Grüne, hin zu den Farben der Geldscheine. Wahlweise auch in Regenbogenfarben, je nach Kreditkarte oder Jeton. Es soll das Meisterstück von Liberty Media werden, die endgültige Abrechnung mit Bernie Ecclestone. Der war auch schon mal in Nevada mit seiner Rennkarawane, lange ist's her. Zwei Gastspiele 1981 und 1982, die mehr ein Parkplatzrennen rund um den Caesars Palace waren. Strecke: katastrophal. Image: ebenso. Und jetzt kommen die Neuerfinder und wollen alles besser machen - und vor allem teurer.

Das Formula One Management geht mit ins Risiko, richtet das Rennen selbst aus und hat dafür einen ganzen Straßenblock am legendären Strip gekauft und zu einem gigantischen Paddockgebäude samt imposanter VIP-Bereiche umgebaut. Kostenpunkt: Mehrere hundert Millionen Euro. Vermutlich war ein Rennen noch nie so sehr Nebensache wie hier. Ein Cocktail aus Show, Sport und Business. Big Business.

Hauptsache, die Kasse stimmt? Da ähneln sich Las Vegas und die Formel 1 doch sehr. Zwar ist die Saison in der Königsklasse längst gelaufen, Max Verstappen ist zum dritten Mal Champion, und trotzdem fahren sich die Fahrer die Seele aus dem Leib, bringen die Rennställe noch neue technische Upgrades. Wer glaubt, das geschehe nur aus Imagegründen oder als Vorbereitung für die nächste Saison, der irrt gewaltig. Bis zum Finale in Abu Dhabi am 26. November wird um jede Position gekämpft werden, denn es geht um Prämien. Ein System, das sich einst Ecclestone und sein Anwalt Max Mosley für Fälle wie in diesem Rennjahr ausgedacht hatten, wo der Weltmeister schon früh feststand. Um sicherzustellen, dass auch die weiteren WM-Läufe ordentlichen Sport bieten, hatten die beiden Briten ein kompliziertes System der Gewinnausschüttung erdacht, komplizierter noch als deutsche Steuererklärungen.

Mercedes und Ferrari kämpfen in den letzten beiden Rennen um Platz 2

So kann der Unterschied am Saisonende zwischen Platz 9 und 10 locker einen zweistelligen Millionenbetrag ausmachen, Gleiches gilt für alle anderen Ränge. Und es gibt im aktuellen Klassement solche Fälle: Mercedes und Ferrari kämpfen in den letzten beiden Rennen um Platz 2, ebenso McLaren und Aston Martin um Rang 4, ganz zu schweigen die Situation am Tabellenende: Den Drittletzten Alpha Tauri und Schlusslicht Haas trennen ganze neun Punkte. Und im Keller haben die Ausschüttungsbeträge noch einmal mehr Bedeutung, können locker ein Viertel, ein Drittel oder sogar die Hälfte des Gesamtetats ausmachen.

Mehr als eine Milliarde Euro für die zehn Teams

Dementsprechend hart kämpfen ein Nico Hülkenberg oder ein Yuki Tsunoda um jede Position, und auch die wechselweisen Depressionen bei Ferrari und Mercedes haben ihren Ursprung nicht allein in der sportlichen Leistung. Immerhin wird zum Saisonende weit mehr als eine Milliarde Euro an die zehn Teams ausgeschüttet, Ferrari allein kassierte bei der letzten Verteilung der Marketinggelder ein Fünftel davon, und sogar dem Tabellenletzten Williams spülte es 80 Millionen in die Kasse.

Generalprobe für den Super Bowl

Viva Las Vegas! Hatten die Bemühungen der Formel 1, ein Rennen in New York auszutragen, vor allem das Ziel, Rennwagen mit der Freiheitsstatue ins Bild zu bekommen, rasen die Autos in Las Vegas nun der neuen Weltattraktion namens Sphere entgegen. Eine gigantische Halbkugel, die schon von außen ein Digitalspektakel ist. So demonstrieren alle Beteiligten ihre Zukunftsfähigkeit. Allein zu der eigens abgehaltenen Eröffnungsfeier am Mittwochabend wurden 30 000 Zuschauer erwartet, neun Musikstars wie Kylie Minogue und John Legend, die Blue Man Group und der Cirque du Soleil wollen zeigen, was man in der Spielerstadt unter guter Unterhaltung versteht. Es ist auch so etwas wie die Generalprobe für den Super Bowl im American Football, der nur ein Vierteljahr nach der Formel 1 in Las Vegas ausgetragen wird.

Billig ist die Formel 1 nirgendwo mehr, höchstens noch auf Instagram. Aber die Preise in Las Vegas sind knapp am Limit zur Abzocke. Mittlerweile sind zwar einige Hotelpreise wieder auf ein relativ bezahlbares Niveau gesunken, aber die für die Tickets bleiben unverändert hoch. Die günstigsten Karten sind für knapp 500 Dollar zu haben und gehen für die höchsten Ansprüche nicht bloß in vierstellige, sondern gleich in fünfstellige Regionen. Damit verlangen die US-Amerikaner oft das Fünffache wie anderswo.

Nach einer Hochrechnung erwartet Las Vegas, dass das Rennen 1,2 Milliarden Dollar an Mehrumsatz bringt. Das sind die Gelder zur Besänftigung der örtlichen Ladenbesitzer, die monatelang unter den Umbauarbeiten litten oder die Verlegung von Kabeln zu verkraften haben, zumal die öffentliche Hand freizügiger Zuschüsse gibt als anderswo. Die Aussicht auf eine gute Show gilt hier immer noch als aussichtsreicher Antragsgrund.

Bleibt zu hoffen, dass die 6,1 Kilometer lange Strecke, die nichts mehr mit der Farce der Achtziger zu tun hat, das hält, was die Preise und das Aachener Ingenieursbüro Tilke versprechen. Von Windschattenduellen mit Tempo 340 auf der 1,9 Kilometer langen Geraden träumen sie alle, sie ähnelt dem Hochgeschwindigkeitsstück von Aserbaidschan und hat auch ein bisschen was von Montreal.

Überraschungen sind nicht bloß erwünscht, sondern auch möglich

Die Frage ist nur, ob die Witterung mitspielt. Ungewöhnlicherweise wird am Samstagabend (MEZ: Sonntag, 7 Uhr) gefahren, so erwarten die Teams kühle Temperaturen, Pessimisten sogar einstellige Gradzahlen. Das wird vor allem Reifenausrüster Pirelli fordern. Darin könnte aber auch der Zauber der kalten Wüstennacht liegen: Überraschungen sind nicht bloß erwünscht, sondern auch möglich. Verstappen hat sie schon am Simulator erlebt: "Als ich die Strecke ausprobiert habe, war ich mehr in den Mauern als auf der Piste. Ich hoffe, das ist in echt andersherum ..."

Der amtierende Weltmeister ist zugleich der größte Kritiker des rasenden Roulettes: "Wir sind mehr wegen der Show als wegen des Rennens selbst dort, da muss man sich doch nur das Layout der Strecke ansehen." Gesichtsausdruck und ironischer Tonfall unterstreichen, dass der Niederländer davon nichts hält: "Ich bin daran nicht so interessiert. Ich fahre da hin, mache mein Ding und bin wieder weg." Monaco, sein Wohnsitz, habe da wenigstens noch die Tradition zu bieten: "Jeder möchte einmal in Monte Carlo gewesen sein." Das allerdings trifft auf Las Vegas auch zu. Einmal und vielleicht nie wieder. Der Vertrag zwischen der Formel 1 und der Stadt soll über zehn Jahre laufen.

Am Ende seiner Hymne auf die Casinos singt Elvis Presley: "Ich werde weiter rennen, ich werde etwas Spaß haben - und wenn es mich meinen letzten Cent kostet. Selbst wenn ich am Ende pleite bin, werde mich immer daran erinnern, dass ich eine richtig gute Zeit hatte."