Rasend schnell in Runde drei: Kerber braucht nur 66 Minuten

Bei den US Open hatte es Alexander Zverev besonders eilig, dann durfte Angelique Kerber endlich ran. Ihr Match gegen Anhelina Kalinina aus der Ukraine war wegen des schweren Unwetters in New York verschoben worden, umso schneller erledigte die 33-jährige Deutsche dafür ihre Aufgabe.

Locker in der nächsten Runde: Angelique Kerber. AFP via Getty Images