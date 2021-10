Rasantes Remis in Bremen - Dresden in Not - Kiel trotzt HSV

Mit zwei gerissenen Serien begann der 12. Spieltag der 2. Liga am Freitag, am Samstag lieferten sich Bremen und St. Pauli einen Schlagabtausch. Der Überblick.

St. Paulis Jubel erlischt doch noch - Remis in Bremen

Der FC St. Pauli hat im Nordduell in Bremen einen Punkt geholt. In einem rasanten Spiel sorgte Ducksch nach der Pause für die Bremer Führung, Becker hatte auf der Gegenseite die prompte Antwort und glich nur sechs Minuten später aus. In der zweiten Nachspielzeit feierte der Tabellenführer schon das 2:1 von Makienok, der Däne hatte zur Torerzielung aber seine Hand eingesetzt. So blieb es letztlich beim Unentschieden, St. Pauli grüßt weiterhin von der Spitze.

Dresden in der Krise - Hannover nur Unentschieden

Aufsteiger Dynamo Dresden musste am Samstag die achte Niederlage aus den letzten neun Spielen hinnehmen. Beim 0:1 gegen Sandhausen erzielte Testroet das Tor des Tages. Im Parallelspiel in Hannover schaffte es 96 nicht, Aue zu bezwingen. Kurz vor der Pause glichen die Veilchen durch Nazarov aus, zuvor hatte Kerk die Niedersachsen früh in Führung gebracht.

HSV bleibt ungeschlagen - und sieglos gegen Kiel

Am Abend kam der Hamburger SV nicht über ein 1:1 im Nordduell gegen Holstein Kiel hinaus. Die Hanseaten erwischen dabei einen guten Start und ging durch einen von Kittel verwandelten Foulelfmeter in Führung (12.), verschliefen dann aber den Start in die zweite Hälfte und wurden sofort von Pichler (46.) bestraft. Dabei blieb es trotz einiger Chancen hüben wie drüben. Der HSV blieb damit auch im zehnten Spiel ungeschlagen, wartet im Unterhaus zugleich aber auch noch immer auf einen Sieg gegen Kiel.

Rückschläge für Schalke und Nürnberg

Am Freitagabend rissen zum Auftakt des 12. Spieltags gleich zwei Serien: Die Nürnberger kassierten trotz phasenweiser klarer Überlegenheit sowie vorhandener Chancen in Darmstadt mit einem 0:2 die erste Niederlage in der 2. Liga. Der FC Schalke 04 wähnte sich nach vier Siegen in Folge auf dem Weg nach oben, doch in Heidenheim gab es einen Rückschlag. In Darmstadt brachte Luca Pfeiffer die Lilien nach einem schönen Angriff in Front. Die Franken drückten energisch auf den Ausgleich, schlugen sich mit einem Eigentor von Schindler dann letztlich selbst. Die Heidenheimer lieferten sich gegen die Knappen lange ein Duell auf Augenhöhe, auch wenn der FCH etwas aktiver wirkte. In der Schlussphase belohnte sich die Elf von Frank Schmidt mit dem Siegtreffer durch Hüsings sehenswerten Kopfballtreffer zum 1:0-Endstand.

Ingolstadt droht den Anschluss zu verlieren

Weiter geht es am Sonntag (13.30 Uhr) mit dem Spiel der Gegensätze. Das abgeschlagene Schlusslicht FC Ingolstadt empfängt den Überraschungszweiten Jahn Regensburg. Da gleich mehrere Teams aus dem unteren Tabellendrittel am Wochenende direkt aufeinandertreffen - und so zum Teil zwangsläufig punkten - drohen die Schanzer bei nur fünf Punkten aus elf Spielen weiter den Anschluss zu verlieren. Für den Jahn scheint es auf dem Papier eine leichte Aufgabe zu sein, um weiter ganz oben mitzumischen.

KSC oder Paderborn - wer klettert nach oben?

Den Anschluss nicht verlieren - in diesem Fall aber an die Spitzengruppe der Liga -, darum geht es zur selben Zeit im Karlsruher Wildparkstadion. Sowohl der KSC, der im Pokal durch den Sieg bei Bundesligist Leverkusen viel Selbstvertrauen getankt hat, als auch der SC Paderborn haben dann die Chance, ein Stück weiter nach oben zu klettern. Abgeschlossen wird der Spieltag am Sonntagmittag zudem von der Partie Hansa Rostock - Fortuna Düsseldorf.