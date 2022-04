"Raps in seven" - Raptors verhindern Sweep

Die ersten drei Partien der Serie zwischen Philadelphia und den Toronto Raptors gingen allesamt an die 76ers. In Spiel vier setzten sich jedoch die Kanadier durch und verlängerten dadurch die Serie.

So wirklich viel spricht in der Serie zwar trotzdem nicht für Toronto, aber immerhin haben die Raptors nun dafür gesorgt, dass noch mindestens ein Spiel in Philadelphia auf dem Programm steht. Nach drei Siegen in Serie für die 76ers hieß am am Samstag 110:102 für die Kanadier, bei denen der frisch gebackene "Rookie of the Year", Scott Barnes auf sechs Punkte und elf Rebounds kam.

Herausragender Mann bei den Hausherren aber nicht der 20-Jährige, sondern Pascal Siakam, der gleich 34 Punkte machte, 15 davon im letzten Viertel. Unterstützt wurde er an diesem Abend von Gary Trent (24 Zähler). Auch das Star-Duo Joel Embiid (21 Punkte) und James Harden (22 Zähler) konnte die Niederlage der Gäste schlussendlich nicht verhindern.

Noch keinem Team ist es je gelungen, nach einem 0:3 in einer Play-off-Serie weiterzukommen. Immerhin die Fans der Raptors scheinen dran zu glauben, am Ende des Spiel hallte nämlich ein "Raps in seven" durch die Halle.