Rapps Rezept gegen die Gegentorflut: "Dann hart gegen den Mann"

In der vergangenen Saison stellte Holstein Kiel die drittlöchrigste Abwehr im Unterhaus. KSV-Coach Marcel Rapp hat ein Rezept gegen die Gegentorflut.

61-mal klingelte es in der Saison 2022/23 im Kasten der Kieler. Nur zwei Vereine wiesen eine schlechtere Quote auf, beide Klubs werden in der aktuellen Spielzeit eine Etage tiefer an den Start gehen müssen: Schlusslicht SV Sandhausen kassierte 63 Gegentore, Relegations-Verlierer Arminia Bielefeld deren 62.

Die hohe Zahl an Gegentoren stellt für Rapp allerdings "kein strukturelles Problem" dar. "Wir waren an und in unserem Strafraum fast nie in Unterzahl", konstatiert der 44-Jährige. Die Ursache liegt seiner Meinung deshalb woanders: "Es geht um die grundsätzliche Einstellung, das eigene Tor mit aller Macht verteidigen zu wollen."

Rapp will "als Kollektiv ein paar Meter tiefer und damit kompakter stehen"

Um dem Problem Herr zu werden, kündigte Rapp an, dass "wir das Abwehrverhalten in unserem Strafraum etwas umstellen". Im Klartext: "Es wird zuerst im Raum gedeckt, dann hart gegen den Mann." Zudem werde Rapp als weiteres taktisches Mittel seiner Elf in der Vorbereitung einimpfen, "als Kollektiv ein paar Meter tiefer und damit kompakter zu stehen".

Durch die taktische Umstellung erhofft sich Rapp zudem, "unsere schnellen Umschaltspieler besser einsetzen zu können". Dies entspreche mehr seiner Vorstellung vom erfolgreichen Fußball: "Es geht darum, dass wir Spiele gewinnen. Und nicht vordergründig darum, dass wir am Schluss 60 Prozent Ballbesitz haben."

Rapp erklärt, wie er das schnelle Umschaltspiel auch ohne den zu Hertha BSC abgewanderten Flügelspieler Fabian Reese umsetzen will, wie er mit den Wechselspekulationen um Topscorer Steven Skrzybski umgeht und warum er trotz acht Akteuren unter 22 Jahren kein Erfahrungsdefizit sieht.