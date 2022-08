Rapps Halbzeitfazit: "Jetzt werden die Menschen denken, ich bin verrückt"

Die Aufarbeitung der krachenden Niederlage in Paderborn ist bei der KSV Holstein in vollem Gange. Cheftrainer Marcel Rapp verblüffte nach dem Spiel mit einer Einschätzung zur Halbzeit.

Es war ein munteres Schiebenschießen, das der SC Paderborn und die Kieler am Samstag im ersten Durchgang veranstalteten. Schon zur Pause führten die Ostwestfalen 5:2, am Ende siegte der SCP sogar 7:2. "Das war eine Demütigung. Das einzig Positive ist, dass sich keiner verletzt hat", sagte Offensivmann Steven Skrzybski. Störche-Coach Rapp kündigte an: "Wir werden die Dinge in den kommenden Tagen knallhart analysieren."

Der 43-Jährige überraschte nach dem Spiel mit seiner Einschätzung zur ersten Spielhälfte: "Jetzt werden die Menschen denken, ich bin verrückt. Aber ich war mir in der Pause zu 100 Prozent sicher, dass wir nach diesem wilden Spielverlauf noch einen Punkt holen." Immerhin, das Chancenverhältnis deutete die zumindest an Torschüssen gemessene Überlegenheit seines Teams an (8:6). Pech für die Ströche, dass sich Paderborn als eiskalt und effizient erwies.

Zugleich zeugte die Zweikampfquote von großen Problemen: Nur 41 Prozent hatte die KSV gewonnen. Durch fahrlässige Fehler im Spielaufbau machte sich die KSV das Leben zusätzlich schwer. Viel Arbeit für Rapp, der nun schon dem Spiel gegen Sandhausen am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) entgegenblickt: "Auch dieses 2:7 wird uns nicht umwerfen."