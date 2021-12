Rapps Fazit zum Jahresende: "In keinem Spiel unterlegen"

Am Freitagabend feierte Holstein Kiel einen gelungenen Jahresabschluss gegen Tabellenführer St. Pauli. Chefcoach Marcel Rapp lobte den Einsatz seines Teams und wagte einen Blick ins neue Jahr.

Stichwort Effizienz - in den letzten Wochen kein Freund der Störche (wie beispielsweise beim 2:2 gegen Sandhausen), beim Jahresfinale gegen St. Pauli allerdings schlug Kiel eiskalt zu. Nach anfänglicher Druckphase der Kiezkicker versenkte Fin Bartels den ersten Kieler Torschuss zur frühen Führung. Noch in der ersten Hälfte erhöhten Finn Porath (29.) und Benedikt Pichler (45.+1) auf ein mittlerweile nicht unverdientes 3:0.

"Wir haben viel Leidenschaft auf den Platz gebracht", freute sich Marcel Rapp auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Wir waren für einander da, waren kompakt, haben mit allem verteidigt, was wir hatten." Die zweitbeste Offensive der Liga biss sich an der Kieler Defensive förmlich die Zähne aus und feuerte insgesamt sogar deutlich weniger Torschüsse ab als die Störche um Offensivallrounder Bartels.

"Duracell-Häschen" Bartels

Der 34-jährige Torschütze zum 1:0 wirbelte 90 Minuten durchgehend und hielt die Verteidigung der Gäste bis in die Schlussphase hinein in Atem. "Fin überrascht mich auch immer", offenbarte Rapp, "dass er so läuft wie ein Duracell-Häschen und hintenraus eigentlich immer noch stärker wird."

Neben Bartels hatten auch Pichler und der eingewechselte Fiete Arp gar noch Chancen aufs 4:0 - und waren näher dran als St. Pauli am Anschlusstreffer. Rapps Team habe "immer den richtigen Mix gefunden zwischen Umschalten und Ballbesitz" und habe aufgrund der vielen Torchancen auch in der Höhe verdient gewonnen.

Rapp "voller Zuversicht" aufs neue Jahr

Das Fazit des Trainers zum Jahresende: "Es geht Schritt für Schritt voran. Die Jungs waren in keinem Spiel unterlegen. Wir spielen immer auf einem guten Niveau und können vor allen Dingen auch Derbys - das haben wir heute wieder unter Beweis gestellt." Dadurch eroberten die Störche den zwölften Rang, können je nach Ausgang der Sonntagsspiele aber noch um zwei Plätze fallen. Definitiv ist derweil schon, dass der Abstand auf den Relegationsplatz über die Winterpause hinweg exakt vier Zähler betragen wird.

Das neue Jahr startet für Kiel mit zwei Auswärtsspielen bei den Spitzenteams Schalke 04 (16.01.) und Regensburg (23.01.), bei denen Rapp auf der aktuellen Leistung aufbauen möchte. Die sei "die Messlatte für die Jungs und deswegen blicke ich voller Zuversicht ins neue Jahr", so der Coach.