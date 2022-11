Rapp zieht Bilanz: "Es fehlen zwei bis vier Punkte"

Marcel Rapp hat im kicker-Interview Bilanz gezogen nach einer Zweitliga-Hinrunde, die für die KSV Holstein mit dem achten Platz endete. Zwei Spieler hebt der Trainer hervor.

Knapp 14 Monate ist Marcel Rapp inzwischen in Diensten von Holstein Kiel Trainer einer Zweitliga-Mannschaft, die nach der Hinrunde Platz 8 im Klassement belegt. "Unser Ziel war es, besser abzuschneiden als Platz 9 in der Vorsaison. Am Ende waren wir nach dem 3. Spieltag nie schlechter als Platz 9", bilanziert der 43-jährige Ex-Hoffenheimer im kicker-Interview.

Die Platzierung sei "okay, aber es fehlen zwei bis vier Punkte" zu einer Super-Vorrunde, so Rapp, der trotz acht Punkten Vorsprung auf den 16. Bielefeld Achtsamkeit walten lassen will. Nicht überschätzen und dann unten hart aufschlagen, so die Vorgabe des Fußballlehrers, denn: "Wir sind keine Tagträumer."

Gegen alle Mannschaften mitgehalten

Im Vergleich zu finanzstärkeren Konkurrenten habe die KSV "gegen alle Mannschaften mithalten können" und guten Fußball gespielt. "Nehmen wir das letzte Spiel der Hinrunde gegen Hannover", führt Rapp aus: "Bei 96 kommen Spieler von der Bank, die könnten wir nicht mal ansatzweise bezahlen. Trotzdem spielen wir gegen die auf Augenhöhe."

Da Spieler wie Alexander Mühling, Marco Komenda, Benedikt Pichler oder Timo Becker nach langen Verletzungspausen zurückkehren, kehrt zudem "viel Qualität zurück, die wir jetzt niemals auf dem Transfermarkt verpflichten könnten". Rapp erwartet daher 2023 - das Spieljahr wird am 28. Januar zu Hause gegen die SpVgg Greuther Fürth fortgesetzt - einen leistungstechnischen Sprung nach vorne.

Wahl und Erras überraschen

Den hätten zwei seiner Spieler bereits in der Hinrunde und nicht unbedingt erwartet vollzogen: Kapitän Hauke Wahl (28, 14 Liga-Einsätze, kicker-Notenschnitt 3,12) nach seiner Diagnose Pfeiffersches Drüsenfieber und Patrick Erras (27, 15, 3,47), der "noch bei der Generalprobe für den Saisonauftakt am 9. Juli gegen Silkeborg zu Beginn dieses Jahres als Leih-Kandidat" galt. Seit dem 3. Spieltag hat der Ex-Nürnberger und -Bremer "keine Zweitliga-Minute versäumt und bietet beständig starke Leistungen", lobt Rapp.