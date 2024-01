Rapp vor Wechsel zum KSC

Der Karlsruher SC wird sich aller Voraussicht nach mit Nicolai Rapp vom SV Werder Bremen verstärken. Der Defensivspezialist war vergangene Saison bereits an Kaiserslautern verliehen, kam in dieser Saison bisher nur zu zwei Einsätzen in der Bundesliga. Bereits am Dienstag soll der 27-Jährige beim KSC mittrainieren.