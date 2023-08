Rapp und der (fast) perfekte Saisonstart: "Wir sollten die Euphorie mitnehmen"

Nach zwei Spieltagen und zwei Siegen in der 2. Liga grüßt Holstein Kiel von Tabellenplatz zwei. Die gute Stimmung im hohen Norden soll auch nach der Partie gegen Magdeburg bestehen bleiben. Trainer Marcel Rapp weiß, was dafür nötig ist.

Rein ergebnistechnisch hätte der Saisonstart von Holstein Kiel nicht besser laufen können: Drei Siege aus drei Spielen in der 2. Liga und im DFB-Pokal haben für positive Stimmung an der Ostsee gesorgt. Auf den 1:0-Auftaktsieg gegen Eintracht Braunschweig in der Liga folgte ein 2:1-Sieg gegen Greuther Fürth und am vergangenen Wochenende ein 2:0-Erfolg im Pokal gegen Gütersloh. Geht die Siegesserie auch am Sonntag gegen Magdeburg (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) weiter?

"Wir sollten die Euphorie, die im Umfeld herrscht, und das Selbstvertrauen der Mannschaft mitnehmen", gab Trainer Marcel Rapp auf der Spieltags-Pressekonferenz die Marschroute vor - und bemühte sich gleichzeitig, sich nicht zu sehr von der Euphoriewelle davontragen zu lassen: "Wohlwissend, dass wir noch Dinge besser machen müssen."

Zum Beispiel war gegen Gütersloh nicht alles Gold, was glänzte. Die Störche taten sich lange schwer und mühten sich letztlich eine Runde weiter. "Da hat ein Stück weit der Mut gefehlt, daraus müssen wir einen Lerneffekt erzielen", analysierte Rapp, der sich dahingehend bei seiner Truppe keine Gedanken macht. "Die Jungs sind schlau."

Auf das Duell mit Magdeburg "können sich alle freuen"

Mit Magdeburg wartet nun ein anderes Kaliber als der Regionalligist und ein "interessanter Gegner", so Rapp. Der FCM sei "sehr spielstark" mit "ähnlichen Attributen wie wir". Soll heißen: "Sie wollen Fußballspielen." Für den neutralen Fan bedeute das nur gute Nachrichten, mit offenen Visieren und Offensiv-Drang auf beiden Seiten. "Da können sich alle drauf freuen."

Vor allem natürlich die heimischen, mit dem Saisonstart sicherlich zufriedenen KSV-Fans. "Die Leute haben Spaß mit der Mannschaft - und wir haben Spaß daran zu zeigen, was wir können", sagte der 44-Jährige. Selbst im Training habe er seine Freude daran, der Mannschaft zuzuschauen. Der Schlüssel zum Erfolg? "Alle ziehen an einem Strang, alle geben Gas und dann bringt jeder seine individuellen Qualitäten ein." Wie zum Beispiel Neuzugang Shuto Machino, der gegen Fürth den Siegtreffer vom Elfmeterpunkt aus schoss und "schon mal eine Duftmarke" hinterlassen habe (kicker-Note 2,0).

Am Sonntag sei es nun wichtig, aggressiv aufzutreten und Zweikämpfe zu gewinnen. "Das wird gegen Magdeburg noch wichtiger als in anderen Spielen, weil es viele Eins-gegen-eins-Duelle geben wird", so der Trainer des aktuellen Tabellenzweiten.

Dabei können die Störche auch wieder auf ihren Kapitän Philipp Sander bauen, der im Pokal am vorigen Wochenende wegen leichter Fußprobleme noch geschont wurde. Weiterhin nicht dabei sind Carl Johansson (Meniskus-OP) und Timo Becker (Aufbautraining nach Anriss der Syndesmose). Letzterer ist aber wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen und könnte gegen seinen Ex-Klub Schalke 04 am Freitag in einer Woche wieder dem Kader angehören.