Rapp ratlos: "Plötzlich steht es 4:1 für den Gegner - und du weißt nicht, warum"

Nach einem "verrückten Spielverlauf" unterlag Holstein Kiel dem SC Paderborn am Freitagabend knapp mit 3:4 - und ließ KSV-Coach Marcel Rapp mit einem Fragezeichen zurück.

Eigentlich schien in Kiel schon alles entschieden, als Jamilu Collins eine Viertelstunde vor Schluss zum zwischenzeitlichen 4:1 für den SC Paderborn getroffen hatte. Dass seine Mannschaft in der Folge aber doch noch bis auf einen Endstand von 3:4 an die Gäste herankam, rechnete Marcel Rapp seinen Störchen nach Abpfiff am "Sky"-Mikrofon hoch an. "Das ist schon Holstein Kiel, dass wir alles bis zum Schluss auf dem Platz lassen", fasste der Coach die bis Abpfiff ungebrochene Moral seiner Schützlinge zusammen.

Pausenführung ausgelassen

Diese hatten auch nach dem deutlichen Rückstand nicht aufgegeben und nach zwei späten Treffern durch Alexander Mühling und Benedikt Pichler sogar noch an einem Punktgewinn gekratzt. "Mit etwas Glück machen wir vielleicht sogar noch den Ausgleich", so Coach Rapp, der vor allem mit der Chancenverwertung im ersten Durchgang haderte: "Eigentlich müssen wir mit einer Führung in die Pause gehen." Für den 42-jährigen Ex-Profi ein möglicher Trainingsansatz für die kommende Woche.

Nach dem Seitenwechsel führten dann gleich mehrere unglückliche Situationen und Fehler in der Kieler Hintermannschaft zu drei Treffern der Gäste. "Die zweite Halbzeit läuft, du guckst auf die Leinwand und plötzlich steht es 4:1 für den Gegner - und du weißt nicht, warum", brachte der Kieler Übungsleiter das auf den Punkt, was wohl viele Anhänger der KSV im zweiten Durchgang dachten. In der Folge sei es dann "natürlich ein komplett anderes Spiel gewesen".

1:4 zurückzuliegen darf Zuhause nicht unser Anspruch sein. Fabian Reese

Ähnlich sah es auch einer der auffälligeren Kieler: "Während wir im ersten Durchgang die Chancen auf mehr Tore haben, kassieren wir in der zweiten Halbzeit mehrmals zu leicht Gegentore und müssen uns deshalb an die eigene Nase packen", fasste Fabian Reese nach der Partie zusammen. "1:4 zurückzuliegen darf Zuhause nicht unser Anspruch sein", formulierte der langjährige Schalker.

Kiel ist sich "der Situation bewusst"

Dieses 1:4 konnte Rapps Mannschaft trotz des "verrückten Spielverlaufs" eben nicht mehr entscheidend umbiegen - weshalb man an der Förde nun nach drei Niederlagen in Serie vielleicht wieder verstärkt in den Rückspiegel gucken müssen wird. "Das haben wir schon vor ein paar Wochen gesagt, dass wir uns der Situation bewusst sind", spielte Rapp auf eine Phase im Oktober an, als seine Mannschaft fünf Pflichtspiele sieglos geblieben war und fügte an: "Genau so sind wir es jetzt."

Besserung kann Holstein Kiel bereits am kommenden Wochenende zeigen. Am Freitag (18:30, LIVE! bei kicker) geht es für die Norddeutschen bei Aufsteiger Hansa Rostock gegen ein Team, das ganz tief im Tabellenkeller steckt. "Jetzt kommen einige Verletzte und Kranke zurück und dann gucken wir mal", deutete Rapp eine höhere Konkurrenzsituation an - die sich auszahlen soll. Denn, so Rapp abschließend: "Es geht nicht darüber, zu erzählen, sondern darüber, sich im Training zu verbessern."