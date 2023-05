Rapp kündigt Zweitliga-Debüt für Torwart Weiner an

Im Saisonfinale wird der dritte Torwart von Holstein Kiel, Timon Weiner, sein Zweitligadebüt feiern, das kündigte Trainer Marcel Rapp als Belohnung für die gute Arbeit des 24-Jährigen an. Die Störche wollen am 34. Spieltag noch ihr vor der Saison gesetztes Ziel erreichen.

"Besser sein als letztes Jahr", dieses Ziel habe sich die Mannschaft von Marcel Rapp vor der Saison 2022/23 gesetzt, wie der KSV-Trainer am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Saisonfinale in Hannover am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erklärte. Die Norddeutschen können am letzten Spieltag noch einen Haken hinter dieses Ziel setzen und damit eine nicht ganz zufriedenstellende und laut Rapp "anspruchsvolle" Saison doch noch versöhnlich beenden.

"Es war mehr drin", bilanzierte Rapp angesprochen auf sein vorgezogenes Fazit zur Saison der Störche, "wir hätten viel mehr Punkte holen müssen. Trotzdem wollen wir unser Ziel erreichen mit dem Wissen, dass mehr drin gewesen wäre".

Dafür muss für die KSV (aktuell 43 Punkte, Platz zehn) gegen Hannover 96 ein Sieg her, so würde man zumindest den direkten Tabellennachbarn (44 Punkte, Platz neun) überholen. Für Platz acht müssten die Kieler dann auch noch auf eine Niederlage von Kaiserslautern (45 Punkte, Platz acht) gegen Düsseldorf oder von Karlsruhe (ebenfalls 45 Punkte, Platz sieben) bei St. Pauli hoffen.

Wenn wir das Spiel gegen Hannover gewinnen, hätten wir zumindest einen Punkt mehr als letztes Jahr. Kiels Trainer Marcel Rapp

Doch selbst wenn die Konkurrenz nicht patzen sollte: "Wenn wir das Spiel gegen Hannover gewinnen, hätten wir zumindest einen Punkt mehr als letztes Jahr, wir wären also besser als letzte Saison", erklärte Rapp, wie man das eigene Ziel - das eigentlich am Tabellenplatz festgemacht werden sollte - per Hintertürchen erreichen könnte.

Nach den 90 Minuten in Hannover geht Rapp davon aus, "dass wir mit einem lachenden Auge aus der Saison gehen". Der 44-Jährige erwarte ein Spiel auf Augenhöhe gegen eine "gut strukturierte Mannschaft". Dabei werden Kapitän Hauke Wahl (Gelbsperre), Holmbert Fridjonsson und Fiete Arp fehlen, die beiden Angreifer befinden sich noch im Aufbautraining.

Zweitliga-Debüt für Weiner: "Mit Trainingsleistungen ins Blickfeld gearbeitet"

Einen Wechsel wird es derweil im Tor geben, dort darf Timon Weiner sein Zweitliga-Debüt feiern. "Das ist eine Bestätigung seiner Arbeit. Timon hat es sich einfach verdient zu spielen, deswegen wird er beginnen", lobte Rapp den 24-Jährigen, der bereits seit 2018 im Verein ist (abgesehen von einer Leihe nach Magdeburg 2020/21), aber bislang ausschließlich in der Regionalliga Nord zum Einsatz kam.

"Timon ist schon länger im Verein, hat sich Stück für Stück gesteigert, zahlreiche Spiele in der Regionalliga für uns absolviert und sich mit konstant sehr guten Trainingsleistungen in dieser Saison ins Blickfeld gearbeitet", erklärte Rapp die Maßnahme. "Diese Leistung wird mit dem Einsatz (am Sonntag, Anm. d. Red.) belohnt."

Ansonsten wird Rapp eine Mannschaft aufstellen, "mit der wir glauben, den größtmöglichen Erfolg zu haben" - also auf weitere Experimente eher verzichten. Denn die Marschroute für das letzte Spiel der Saison ist klar: "Wir haben unser Ziel noch nicht erreicht, daher ist das Spiel ganz wichtig."