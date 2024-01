Rapp im Fokus des KSC

Der Karlsruher SC sucht neben einer Verstärkung für den Angriff auch nach einem defensiven Mittelfeldspieler. Dabei ist Nicolai Rapp von Werder Bremen in den Fokus der Badener gerückt, die auch in Verhandlungen mit dem Bundesligisten stehen. Aktuell ist der 27-jährige Abräumer aber noch am Fuß verletzt und soll ein spezielles Programm mit Bremens Athletiktrainer absolvieren. Mit einer Vollzugsmeldung könnte es demnach noch etwas dauern.